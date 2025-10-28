Unternehmen

Amazon streicht rund 14.000 Bürojobs

Unter dem Druck der Künstlichen Intelligenz kürzt Amazon massiv Stellen in der Verwaltung. Rund 14.000 Arbeitsplätze fallen weg, weitere könnten folgen. Gleichzeitig entstehen neue Positionen in anderen Bereichen, doch viele Beschäftigte müssen sich schnell neu orientieren. Der Konzern erklärt den Abbau mit der Notwendigkeit, sich schlanker und effizienter aufzustellen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
28.10.2025 11:29
Lesezeit: 1 min
Amazon streicht rund 14.000 Bürojobs
Unter anderem wegen des Vormarschs der Künstlichen Intelligenz suchen Unternehmen nach Wegen, Geld zu sparen. Amazon setzt nun in großem Stil den Rotstift bei Bürojobs an. (Foto: dpa) Foto: Wolf von Dewitz

Im Folgenden:

  • Warum Amazon 14.000 Verwaltungsjobs abbaut.
  • Welche KI-Anwendungen die Unternehmensprozesse verändern.
  • Wie sich Beschäftigte intern neu orientieren müssen.

