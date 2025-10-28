Unternehmen

Amazon streicht rund 14.000 Bürojobs

Unter dem Druck der Künstlichen Intelligenz kürzt Amazon massiv Stellen in der Verwaltung. Rund 14.000 Arbeitsplätze fallen weg, weitere könnten folgen. Gleichzeitig entstehen neue Positionen in anderen Bereichen, doch viele Beschäftigte müssen sich schnell neu orientieren. Der Konzern erklärt den Abbau mit der Notwendigkeit, sich schlanker und effizienter aufzustellen.