Wirtschaft

Stellenabbau: Deutsche Autobranche streicht über 50.000 Jobs in einem Jahr

In der Wirtschaftskrise gehen der deutschen Industrie immer mehr Stellen verloren. Allein in der Autobranche wurden innerhalb eines Jahres netto rund 51.500 Jobs oder fast sieben Prozent der Arbeitsplätze abgebaut. Auch haben Hersteller wie Mercedes-Benz und VW und die Zulieferer Bosch, Continental und ZF weitere Sparprogramme angekündigt. Die Deindustrialisierung ist Realität.