ZF Stellenabbau: 14.000 Arbeitsplätze in Deutschland bedroht

Der Autozulieferer ZF rutscht immer tiefer in die Krise. Die "Zahnradfabrik" verzeichnet erneut einen hohen Verlust, steckt tief im Schuldenberg und plant bis 2028 den Abbau Tausender Stellen in Deutschland. Ein Hoffnungsschimmer ist nicht in Sicht – stattdessen wächst der Druck auf Belegschaft, Management und Politik.