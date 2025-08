Wirtschaft

Personalabbau – nach Automobil- und Chemieindustrie trifft es jetzt die Pharmabranche

Alarmstimmung in der Pharmabranche: Rund 4.000 Menschen protestierten in Marburg gegen Stellenstreichungen in der Pharmabranche. Betroffen sind die Unternehmen Biontech, CSL Behring und das Start-up Nexelis.