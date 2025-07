Wirtschaft

Die fetten Jahre sind vorbei: Deutschlands Autoindustrie ist gegen den Baum gefahren

Der Wohlstand des gesamten Landes ist bedroht: Deutschlands Vorzeigekonzerne verlieren an Glanz. Porsche, Mercedes und Audi rutschen bei Umsatz und Gewinn dramatisch ab – und ausgerechnet ihr wichtigster Absatzmarkt China wird zur Belastung. Auch neue US-Zölle und eine Luxussteuer in Fernost setzen ihnen zu. Während BMW sich noch vergleichsweise stabil zeigt, kämpfen die Konkurrenten mit Stellenabbau, Sparprogrammen und Innovationsdruck. Die Hoffnung ruht auf neuen Modellen – und auf einem Strategiewechsel in der Produktion.