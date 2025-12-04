Politik

Die EZB blockiert: Streit um EU-Pläne für eingefrorene russische Vermögenswerte

Die EU ringt um einen Weg, die finanziellen Belastungen des Ukrainekriegs abzufedern, doch zentrale Institutionen setzen klare Grenzen. Wie weit reicht der Spielraum Europas, wenn eingefrorene russische Vermögenswerte zur Finanzierung herangezogen werden sollen?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
04.12.2025 18:04
Lesezeit: 2 min
Die EZB blockiert: Streit um EU-Pläne für eingefrorene russische Vermögenswerte
Die EZB bremst die EU aus, weil sie die geplante Nutzung russischer Vermögenswerte für ein milliardenschweres Ukraine-Darlehen für rechtlich unzulässig hält (Foto: dpa) Foto: Arne Dedert

Im Folgenden:

  • Warum die EZB einen 140-Milliarden-Euro-Kredit für die Ukraine blockiert.
  • Weshalb russische Vermögenswerte bei Euroclear nicht als Garantie dienen dürfen.
  • Welche rechtlichen Grenzen die Nutzung eingefrorener russischer Gelder in Europa einschränken.

X

04.12.2025

