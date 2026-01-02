Politik

„Deutschland muss mehr arbeiten“: Frühverrentung, Kündigungsschutz, Teilzeit - Union fordert Reformen

Selten war die wirtschaftliche Lage in Deutschland derart düster. Wirtschaftsministerin Reiche fordert jetzt Reformen für den Arbeitsmarkt, wie die Lockerung des Kündigungsschutzes und mehr Gesamtarbeitszeit. Doch fehlen Aufträge, hilft auch keine längere Arbeitszeit. Warum hohe Energiepreise und Bürokratie das Wachstum stärker bremsen als fehlende Arbeitsstunden.