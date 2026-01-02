Politik

„Deutschland muss mehr arbeiten“: Frühverrentung, Kündigungsschutz, Teilzeit - Union fordert Reformen

Selten war die wirtschaftliche Lage in Deutschland derart düster. Wirtschaftsministerin Reiche fordert jetzt Reformen für den Arbeitsmarkt, wie die Lockerung des Kündigungsschutzes und mehr Gesamtarbeitszeit. Doch fehlen Aufträge, hilft auch keine längere Arbeitszeit. Warum hohe Energiepreise und Bürokratie das Wachstum stärker bremsen als fehlende Arbeitsstunden.
Autor
Mirell Bellmann
02.01.2026 06:02
Lesezeit: 3 min
„Deutschland muss mehr arbeiten“: Frühverrentung, Kündigungsschutz, Teilzeit - Union fordert Reformen
Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche verbindet ihre Warnung vor dem schwindenden Wohlstand mit der Forderung, die Deutschen müssten insgesamt mehr arbeiten. (Foto: dpa) Foto: Christoph Soeder

Im Folgenden:

  • Warum Wirtschaftsministerin Reiche mehr Arbeitszeit und flexibleren Kündigungsschutz fordert.
  • Weshalb längere Arbeitszeiten ohne Aufträge und bessere Rahmenbedingungen nicht ausreichen.
  • Wie hohe Energiepreise und Bürokratie das Wirtschaftswachstum stärker bremsen als Arbeitsstunden.

Mirell Bellmann

Mirell Bellmann schreibt als Redakteurin bei den DWN über Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Zuvor arbeitete sie für Servus TV und den Deutschen Bundestag.

