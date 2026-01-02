Politik

Gewalt bei Demonstrationen im Iran – US-Präsident warnt Führung

Im Iran dauern die Proteste seit Sonntag an, mehrere Demonstrierende wurden bereits getötet. US-Präsident Donald Trump hat sich in die Unruhen eingeschaltet und der iranischen Führung mit einem Eingreifen gedroht. Auf seiner Plattform Truth Social schrieb er: Sollte der Iran friedliche Demonstranten töten, „werden die Vereinigten Staaten von Amerika ihnen zu Hilfe kommen“. Welche Maßnahmen er konkret plant, ließ Trump offen.