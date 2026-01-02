Politik

Gewalt bei Demonstrationen im Iran – US-Präsident warnt Führung

Im Iran dauern die Proteste seit Sonntag an, mehrere Demonstrierende wurden bereits getötet. US-Präsident Donald Trump hat sich in die Unruhen eingeschaltet und der iranischen Führung mit einem Eingreifen gedroht. Auf seiner Plattform Truth Social schrieb er: Sollte der Iran friedliche Demonstranten töten, „werden die Vereinigten Staaten von Amerika ihnen zu Hilfe kommen“. Welche Maßnahmen er konkret plant, ließ Trump offen.
Demonstranten marschieren in der Innenstadt von Teheran bei einem Protest gegen die schlechten wirtschaftlichen Bedingungen (Foto: dpa). Foto: -

Im Folgenden:

  • Warum die jüngsten Proteste im Iran über reine Wirtschaftskritik hinausgehen.
  • Wie Donald Trump mit seiner Einmischung in iranische Unruhen Spannungen verstärkt.
  • Welche Folgen der Deviseneinbruch für Teheraner Händler und die Bevölkerung hat.

