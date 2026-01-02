Wirtschaft

CO2-Preis steigt: Auswirkungen auf Tank und Heizung

Zum Jahreswechsel ist der CO2-Preis erneut gestiegen – spürbar vor allem beim Tanken und bei den Heizkosten. Die Maßnahme soll zum Klimaschutz beitragen. Für Verbraucher stellt sich nun die Frage, welche Kosten konkret auf sie zukommen und wie sie sich gegebenenfalls entlasten können.