Politik

Kampf gegen den Klimawandel: EU-Einigung auf Klimaschutzziel für 2040

Die neuen Klimaziele der EU stehen fest: Der Treibhausgasausstoß soll bis 2040 um 90 Prozent im Vergleich zu 1990 sinken. Bei der Umsetzung gibt es aber einige Zugeständnisse. Ein CO₂-Preis für Heizen und Tanken soll auf 2028 verschoben werden.