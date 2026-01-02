Russland übergibt USA Material zu angeblichem Drohnenangriff auf Putin-Residenz

Dieses Bild aus einem undatierten Video, das vom Pressedienst des russischen Verteidigungsministeriums am 31. Dezember 2025, zur Verfügung gestellt wurde, zeigt einen Mann in Tarnkleidung, der an einem ungenannten Ort neben einer angeblich abgeschossenen Drohne steht, bei der es sich angeblich um eine der ukrainischen Drohnen handelt, die an einem angeblichen Angriff auf eine Residenz von Russlands Präsident Wladimir Putin in dieser Woche beteiligt waren. Der ukrainische Präsident Selenskyj wies die Anschuldigungen zurück (Foto: dpa). Foto: Uncredited