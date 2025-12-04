Politik

Friedensverhandlungen in Moskau: Trump-Gesandte führen Gespräche mit Putin

Die Gespräche zwischen Washington und Moskau rücken die Suche nach einer realistischen Friedenslösung wieder in den Mittelpunkt der internationalen Diplomatie. Doch wie weit sind beide Seiten tatsächlich bereit, aufeinander zuzugehen und zentrale Streitpunkte zu klären?
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
04.12.2025 16:32
Aktualisiert: 04.12.2025 16:32
Friedensverhandlungen in Moskau: Trump-Gesandte führen Gespräche mit Putin
Russland und die USA verhandeln in Moskau über mögliche Schritte in Richtung Frieden, doch Putins Signale machen deutlich, wie fragil der Prozess bleibt

Im Folgenden:

  • Warum die vierstündigen Moskau-Gespräche zwischen Trump-Gesandten und Putin ohne konkrete Einigung endeten.
  • Welche drei Hauptstreitpunkte laut Selenskyj in dem 20-Punkte-Friedensplan besonders sensibel sind.
  • Wie Trump die diplomatischen Bemühungen zur Ukraine-Konfliktlösung mit Nobelpreis-Ambitionen verbindet.

Friedensverhandlungen in Moskau: Trump-Gesandte führen Gespräche mit Putin
04.12.2025

