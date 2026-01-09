Panorama

Berliner Blackout: Wegner startet Analyse des Krisenmanagements

Nach dem öffentlichen Wirbel um sein Tennismatch während des Stromausfalls will Berlins Regierungschef Wegner verlorenes Vertrauen zurückgewinnen. Dazu soll eine „schonungslose Analyse“ des Krisenmanagements Klarheit schaffen und Verantwortlichkeiten prüfen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
09.01.2026 13:22
Lesezeit: 2 min
Berliner Blackout: Wegner startet Analyse des Krisenmanagements
Berlins Regierungschef unter Druck kündigt eine "schonungslose Analyse" an und will Vertrauen zurückgewinnen (Foto: dpa). Foto: Patrick Pleul

Die Folgen des tagelangen Stromausfalls sind für Berlin längst nicht ausgestanden. Regierungschef Kai Wegner (CDU) hat eine „schonungslose Analyse“ des Krisenmanagements angekündigt – und steht selbst weiter wegen seines umstrittenen Tennisspiels während der Notlage unter Druck. Der CDU-Politiker könnte auch schnell aufs Neue als politischer Macher gefordert sein, denn eine Sturmfront mit Schneeverwehungen könnte am Freitag die Millionenmetropole durcheinander wirbeln.

Furcht vor weiteren Brandanschlägen

Dazu kommt die Furcht vor weiteren Brandanschlägen auf die Infrastruktur: Am Donnerstag löste eine neue Anschlagsdrohung einen Polizeieinsatz im Stadtbezirk Marzahn-Hellersdorf aus – festgestellt wurde aber nichts. Nach dpa-Informationen wurden elf Stellen überprüft. Zuvor hatten „Bild“ und „B.Z.“ berichtet. In der Nacht war demnach auf der Internetplattform „Indymedia“ die Ankündigung einer sogenannten linksextremistischen Vulkangruppe aufgetaucht, Stromleitungen in den östlichen Bezirken anzugreifen. Später verschwand das Schreiben aus dem Netz. Ein Brandanschlag war auch Ursache des Stromausfalls im Südwesten, Linksextremisten haben sich dazu bekannt.



Wegner, der CDU-Spitzenkandidat für die Wahl eines neuen Landesparlaments im September ist, sieht trotz scharfer Kritik und Rücktrittsforderungen keinen Anlass, sich für sein umstrittenes Tennismatch zu entschuldigen. Dafür gebe es keinen Grund, sagte er am Donnerstag. Schließlich sei der größte Blackout der Berliner Nachkriegsgeschichte mit rund 100.000 Betroffenen schon am Mittwochvormittag repariert worden, einen Tag früher als vom Senat angekündigt.

Wegner auch selbstkritisch

Erneut äußerte Wegner aber auch Selbstkritik. Dass er von dem einstündigen Sporttermin am Samstagmittag, wenige Stunden nach Beginn des Stromausfalls, tagelang nichts gesagt hat, stufte er als Fehler ein. Zugleich verteidigte er das Tennisspiel mit seiner Lebensgefährtin, Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU). „Mir war an diesem Tag wichtig, dass ich eine Stunde Sport mache“, sagte Wegner. „Ich musste abschalten. Ich musste herunterkommen. Ich musste meine Gedanken fassen und ordnen.“

Wegner ist seit April 2023 Regierungschef, seine CDU koaliert mit der SPD. Am 20. September wird in der Hauptstadt ein neues Abgeordnetenhaus gewählt.

Koalitionspartner geht auf Distanz

Die Berliner Grünen-Spitzenpolitikerin Bettina Jarasch sagte der „Augsburger Allgemeinen“ (Freitag), Wegner habe versagt und Vertrauen in der Bevölkerung verloren. „Ein Regierungschef, der nach fünf Stunden im Homeoffice schon überfordert ist und eine Auszeit braucht, ist dem Amt nicht gewachsen.“

Auch der Koalitionspartner SPD war bereits auf Distanz gegangen. Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey sagte zu dem Tennismatch: „Ich kann es nicht ganz nachvollziehen.“

Wegner sieht sich auch mit dem Vorwurf der Lüge konfrontiert, denn auf eine Journalistenfrage hatte er zunächst gesagt, er sei den ganzen Samstag am Telefon gewesen und habe versucht zu koordinieren. Die AfD und die nicht im Parlament vertretene FDP fordern seinen Rücktritt.

Wegner kündigt „schonungslose Analyse“ an

Für kommenden Donnerstag kündigte Wegner eine Regierungserklärung im Landesparlament an. Der Regierungschef will ausführlich Stellung zu den Erfahrungen mit dem fünftägigen Stromausfall und der Kritik an seinem Krisenmanagement nehmen. Gleichzeitig stellte Wegner eine umfassende Fehleranalyse in Aussicht. Ziel müsse sein, die kritische Infrastruktur in Berlin, etwa das Stromnetz, noch besser zu schützen.

Mehr zum Thema
article:fokus_txt
Anzeige
DWN
Finanzen
Nach der Genehmigung eines XRP-ETFs durch Trump:Standard Chartered sieht XRP als potenziell renditestärkste Kryptowährung im Jahr 2026
Finanzen Nach der Genehmigung eines XRP-ETFs durch Trump:Standard Chartered sieht XRP als potenziell renditestärkste Kryptowährung im Jahr 2026

Vor dem Hintergrund der Genehmigung eines XRP-ETFs durch Donald Trump und einer deutlich verbesserten regulatorischen Lage in den USA...

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt und Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Cybergefahr für Bankkunden: Sicherheitsamt warnt vor Betrugswelle
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Cybergefahr für Bankkunden: Sicherheitsamt warnt vor Betrugswelle
09.01.2026

Phishing-Mails, gefälschte Webseiten und Anrufe unter falschem Namen nehmen zu – Betrüger versuchen gezielt, an das Geld von Bankkunden...

Berliner Blackout: Wegner startet Analyse des Krisenmanagements
DWN
Panorama
Panorama Berliner Blackout: Wegner startet Analyse des Krisenmanagements
09.01.2026

Nach dem öffentlichen Wirbel um sein Tennismatch während des Stromausfalls will Berlins Regierungschef Wegner verlorenes Vertrauen...

Zwischen Pflichtgefühl und Selbstfürsorge: So entscheiden sich Beschäftigte bei Krankheit
DWN
Unternehmen
Unternehmen Zwischen Pflichtgefühl und Selbstfürsorge: So entscheiden sich Beschäftigte bei Krankheit
09.01.2026

Viele Arbeitnehmer stehen täglich vor der Frage, ob sie trotz Beschwerden zur Arbeit gehen oder eine Pause einlegen. Diese Entscheidung...

EU-Regulierung für digitale Dienste: Strafverfolgung verlagert Verantwortung auf Firmen – Ihre Rechte
DWN
Unternehmen
Unternehmen EU-Regulierung für digitale Dienste: Strafverfolgung verlagert Verantwortung auf Firmen – Ihre Rechte
09.01.2026

Eine unscheinbare EU-Verordnung verändert das Machtgefüge zwischen Staat und Unternehmen. Digitale Dienste geraten stärker in die...

Mittelstand vor Umbruch: Viele Firmen stehen ohne Nachfolger da
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Mittelstand vor Umbruch: Viele Firmen stehen ohne Nachfolger da
09.01.2026

Der deutsche Mittelstand steht vor einem grundlegenden Wandel: Zahlreiche Unternehmen sehen sich mit einer Herausforderung konfrontiert,...

Kälte zehrt an den Reserven: Wie sicher ist die Gasversorgung im Winter?
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Kälte zehrt an den Reserven: Wie sicher ist die Gasversorgung im Winter?
09.01.2026

Anhaltende Minusgrade lassen den Gasverbrauch in Deutschland deutlich steigen, die Speicher leeren sich schneller als in den vergangenen...

Tarifkonflikt spitzt sich zu: Verdi erhöht Druck auf Autobahn GmbH
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Tarifkonflikt spitzt sich zu: Verdi erhöht Druck auf Autobahn GmbH
09.01.2026

Im Tarifstreit bei der Autobahn GmbH wächst der Druck auf die Arbeitgeberseite. Die Gewerkschaft Verdi fordert ein deutliches Lohnplus und...

Protest mit Traktoren und Feuer: Bauern verschärfen Widerstand gegen Mercosur
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Protest mit Traktoren und Feuer: Bauern verschärfen Widerstand gegen Mercosur
09.01.2026

Mit brennenden Barrikaden und blockierten Verkehrsachsen erhöhen französische Landwirte den Druck auf die Politik. Unmittelbar vor der...