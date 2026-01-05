Panorama

Großflächiger Stromausfall in Berlin hält weiter an

Auch am dritten Tag nach dem Ausfall sind rund 30.000 Haushalte ohne Elektrizität. Schulen bleiben teils geschlossen, Notunterkünfte wurden eingerichtet. Der Berliner Senat hat einen Krisenstab einberufen, die Bundeswehr unterstützt bei der Versorgung.