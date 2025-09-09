Polizei steht vor dem teilweise beschädigten Strommast im Königsheideweg. Wegen des Stromausfalls im Berliner Südosten funktionieren auch die Ampeln nicht (Foto: dpa).

Foto: Jens Kalaene

Im Folgenden:

Polizei ermittelt, ob es ein politischer Anschlag warNach dem Brandanschlag auf Strommasten und Kabel in Berlin prüft die Polizei ein Bekennerschreiben. In dem auf der linksradikalen Internetseite...

