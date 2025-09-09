Panorama

Blackout: Brandanschlag auf Strommasten verursacht Stromausfall in Berlin- Bekennerbrief wird geprüft

Ein Feuer an zwei Strommasten hat in der Nacht zu einem großflächigen Stromausfall im Südosten Berlins geführt. Rund 50.000 Haushalte und Betriebe waren betroffen, viele von ihnen stundenlang ohne Energieversorgung. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung, ob es sich um einen gezielten Anschlag handelt, ist jedoch noch unklar.
09.09.2025 15:12
Polizei steht vor dem teilweise beschädigten Strommast im Königsheideweg. Wegen des Stromausfalls im Berliner Südosten funktionieren auch die Ampeln nicht (Foto: dpa). Foto: Jens Kalaene

Im Folgenden:

Polizei ermittelt, ob es ein politischer Anschlag warNach dem Brandanschlag auf Strommasten und Kabel in Berlin prüft die Polizei ein Bekennerschreiben. In dem auf der linksradikalen Internetseite...

