Wirtschaft

Kälte zehrt an den Reserven: Wie sicher ist die Gasversorgung im Winter?

Anhaltende Minusgrade lassen den Gasverbrauch in Deutschland deutlich steigen, die Speicher leeren sich schneller als in den vergangenen Jahren. Die vergleichsweise niedrigen Füllstände wecken Fragen nach der Versorgungssicherheit. Behörden und Ministerien geben jedoch Entwarnung – zumindest vorerst.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
09.01.2026 11:05
Lesezeit: 3 min
Kälte zehrt an den Reserven: Wie sicher ist die Gasversorgung im Winter?
Anhaltende Kälte sorgt für niedrige Gasspeicherstände in Deutschland. Versorgungssicherheit ist gewährleistet, aber nicht garantiert. Experten fordern eine nationale Gasreserve (Foto: dpa).

Im Folgenden:

  • Warum die Gasspeicher in Deutschland auf historischem Tief liegen.
  • Weshalb fehlende wirtschaftliche Anreize die Befüllung der Gasspeicher erschweren.
  • Wie LNG-Terminals und norwegisches Pipelinegas die deutsche Gasversorgung absichern.

