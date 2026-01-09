Wirtschaft

Kälte zehrt an den Reserven: Wie sicher ist die Gasversorgung im Winter?

Anhaltende Minusgrade lassen den Gasverbrauch in Deutschland deutlich steigen, die Speicher leeren sich schneller als in den vergangenen Jahren. Die vergleichsweise niedrigen Füllstände wecken Fragen nach der Versorgungssicherheit. Behörden und Ministerien geben jedoch Entwarnung – zumindest vorerst.