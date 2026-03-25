Wirtschaft

Tarif-Durchbruch in der Chemie: Mehr Geld und Jobgarantie für 585.000 Beschäftigte

Lohnplus trotz Krise: Die rund 585.000 Beschäftigten der deutschen Chemie- und Pharmabranche erhalten künftig deutlich mehr Geld. Nach intensiven Verhandlungen einigten sich die Gewerkschaft IG BCE und der Arbeitgeberverband BAVC in Bad Breisig zudem auf Maßnahmen zur Beschäftigungssicherung. Damit reagieren die Partner auf die schwierige Lage der energieintensiven Schlüsselindustrie.