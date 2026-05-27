Wirtschaft

Mini-Wachstum: Wirtschaftsweise senken erneut Prognose - Abschwung setzt sich fort

Ein spürbarer Aufschwung der deutschen Wirtschaft ist weiter nicht in Sicht - im Gegenteil: Der Sachverständigenrat erwartet nur noch ein Mini-Wachstum von 0,5 Prozent anstatt 0,9 Prozent. Die Ungewissheit über die Dauer und die Auswirkungen des Iran Kriegs stellten ein "erhebliches Risiko" für die Prognose dar, heißt es in dem vorgestellten Frühjahrsgutachten.