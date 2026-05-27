Finanzen

Aixtron-Aktie: Halbleiterwerte stark - Bofa mit hohem Ziel für Aixtron

Der Halbleiterboom setzt sich auch in Europa fort: Micron, Infineon und SK Hynix, sind die am aktivsten gehandelten Werte. Auch die Papiere des Ausrüsters Aixtron sind stark gefragt. Lohnt sich der Einstieg jetzt?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
27.05.2026 09:54
Lesezeit: 1 min
Aixtron-Aktie: Halbleiterwerte stark - Bofa mit hohem Ziel für Aixtron
Die Aixtron SE ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Sitz im nordrhein-westfälischen Herzogenrath, das verschiedene Varianten von CVD-Anlagen herstellt. (Foto: dpa) Foto: Oliver Berg

AKTIEN IM FOKUS: Halbleiterwerte stark - Bofa mit hohem Ziel für Aixtron

Der Halbleiterboom setzt sich nach Rekorden im Nasdaq und Kursgewinnen in Japan und Südkorea am Mittwochmorgen auch in Europa fort. Micron, Infineon und SK Hynix, sind die am aktivsten gehandelten Werte. Infineon nähern sich auf dem höchsten Niveau seit dem Jahr 2000 der 80-Euro-Marke.

Auch die Papiere des Ausrüsters Aixtron sind stark gefragt. Sie steigen um 2 Prozent über ihren Xetra-Schlusskurs auf 53,80 Euro. Für Aufmerksamkeit und weitere Kursfantasie sorgte Analyst Oliver Wong von der Bank of America mit seinem Kursziel von 72 Euro.

Aixtron-Aktie: Lohnt sich der Einstieg jetzt?

Aixtron-Aktien haben sich im Jahresverlauf bereits mehr als verdreifacht, mit einem Hoch seit dem Jahr 2001 von 55,28 Euro. Wong signalisiert aber darüber hinaus noch enormes Potenzial von 30 Prozent. Das Rekordhoch im Jahr 2000 hatte bei 89,50 Euro gelegen.

Die Aixtron-Aktie hat in den vergangenen zwölf Monaten 336,2 Prozent an Wert gewonnen und notiert aktuell bei 54,04 Euro. Im Vorjahr konnte sich die Aixtron-Aktie an der Börse um 12,5 Prozent verbessern, während 2024 ein Kursverlust von 60,5 Prozent erzielt wurde.

Das Jahr 2009 war bislang das erfolgreichste für die Aixtron-Aktie, denn damals konnten sich die Anteilseigner über einen Kursgewinn von 387,4 Prozent freuen.

"Der Weg zur KI-Energie führt über Aixtron", so Wong. Dies sei die nächste Triebfeder der Wachstumsstory.

Die Aixtron SE ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Sitz im nordrhein-westfälischen Herzogenrath, das verschiedene Varianten von CVD-Anlagen herstellt, mit denen Bauelemente für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von III-V-Verbindungshalbleitern und Organischen Halbleitern produziert werden.

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