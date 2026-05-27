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100 Euro für nichts? Post warnt vor Nachsende-"Preisfallen"

Wer umzieht und seine Post nachsenden lässt, kann schnell viel zu viel zahlen. Verbraucherschützer und Deutsche Post warnen vor Online-Anbietern, die bis zu 100 Euro extra kassieren.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
27.05.2026 07:12
Lesezeit: 3 min
100 Euro für nichts? Post warnt vor Nachsende-"Preisfallen"
Ein Postbote steht vor einem Haus und nimmt Briefe heraus, um sie in einen Briefkasten zu werfen. Die Deutsche Post warnt vor Preis-Fallen von Online-Firmen, die einen überteuerten Nachsendeauftrag anbieten. (Foto: dpa) Foto: Wolf von Dewitz

Im Folgenden:

  • Wie Drittanbieter mit gelben Websites Vertrauen erzeugen.
  • Welche Online-Fallen Verbraucher beim Umzug übersehen.
  • Warum die Deutsche Post gegen Nachsende-Portale kämpft.

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