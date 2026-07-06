Politik

Haushalt 2027: Höhere Neuverschuldung - Kritik an Haushaltsplänen

Mehr Geld vor allem für Verteidigung, höhere Schulden - und Kürzungen im Klimafonds. Das prägt den Entwurf der Bundesregierung für den Haushalt 2027. Warum es Kritik gibt.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
06.07.2026 13:54
Lesezeit: 3 min
Haushalt 2027: Höhere Neuverschuldung - Kritik an Haushaltsplänen
Beim ARD-Sommerinterview verteidigt Finanzminister Lars Klingbeil die geplante höhere Neuverschuldung. (Foto: dpa) Foto: Fabian Sommer

Im Folgenden:

  • Warum für 2027 eine Neuverschuldung von über 200 Milliarden Euro erwartet wird. 
  • Wie Milliarden aus dem Klimafonds zur Konsolidierung genutzt werden sollen. 
  • Welche Finanzlücken dem Bundeshaushalt in den kommenden Jahren drohen.

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