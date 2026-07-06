Ukraine Drohnenkrieg: Warum Moskau plötzlich verwundbar wirkt

Ukraine Drohnenkrieg setzt Russland zunehmend unter Druck

Die Ukraine hat Russland gewarnt, dass sie 40 Tage lang eine Kampagne des Drucks führen will, um Moskau zum Ende des Krieges zu bewegen. Das Ultimatum des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj an Moskau ist nach Einschätzung von Experten ein Versuch, mit Russland in einer Sprache zu sprechen, die der Kreml versteht. Analysten sehen derzeit mehrere Faktoren auf der Seite der Ukraine. Kiew kann mit Unterstützung westlicher Partner seine Finanzen stabiler halten als der Aggressor. Gleichzeitig verschafft der wachsende Vorsprung bei Drohnen dem Kreml immer größere Probleme. Das berichten unsere Kollegen von Verslo žinios.

"Wenn die Ukraine brennt, wird auch euer Moskau brennen", lautete die Botschaft, die Selenskyj an Russland richtete, als in einer von vielen russischen Ölraffinerien ein Feuer wütete. Damit machte Kiew deutlich, dass es seine 40-tägige Druckkampagne beginnt, um Russland zur Beendigung des Krieges zu zwingen.

In den vergangenen Wochen haben die ukrainischen Angriffe mit Langstreckendrohnen auf Russland zugenommen. Sie sind eine Antwort auf die zerstörerischen russischen Luftangriffe auf Kiew und andere ukrainische Städte. Eine Datenanalyse des "Economist" zeigt, dass sich die Zahl ukrainischer Angriffe auf Ziele, die mehr als 100 Kilometer von der russischen Grenze entfernt liegen, im vergangenen Jahr verdoppelt hat.

Moskau ist offenkundig anfälliger für Drohnenangriffe geworden. Deren "Häufigkeit und Wirksamkeit" habe seit dem Frühjahr zugenommen, sagte Konrad Muzyka, Direktor der polnischen Analysegruppe Rochan Consulting, die den Kriegsverlauf beobachtet. Wegen der ukrainischen Drohnenangriffe mussten sich viele Einwohner Moskaus in Tiefgaragen, Fluren und Badezimmern verstecken. Für viele war es das erste Mal seit dem Beginn der russischen Großinvasion im Jahr 2022, die der wegen Kriegsverbrechen beschuldigte autoritäre russische Machthaber Wladimir Putin angeordnet hatte.

Zuletzt erlitt Russland einen Schlag, der Putin persönlich besonders getroffen haben dürfte. Ukrainische Drohnen griffen Sankt Petersburg an, während dort das Wirtschaftsforum des Kremls stattfand. Russland musste das mobile Internet abschalten, der Flughafen wurde vorübergehend geschlossen. Das war sicher nicht die Art von Veranstaltung, mit der Moskau das Investitionsklima in Russland präsentieren wollte. Besonders peinlich war dies nach den Ereignissen im Mai, als die Bedrohung durch ukrainische Drohnen Moskau zu einer stark eingeschränkten Militärparade gezwungen hatte. Putin hat so lange wiederholt, alles verlaufe nach Plan, dass sich solche Vorfälle inzwischen kaum noch verbergen lassen.

Russland verfügt weiterhin über enorme Vorteile bei Personal, industriellen Kapazitäten und der Produktion von Raketen. Die Ukraine steht keineswegs kurz vor einem militärischen Sieg. Doch die Annahme, Russland könne sein riesiges Territorium unbegrenzt gegen eine immer ausgefeiltere ukrainische Drohnenkampagne verteidigen, wirkt zunehmend fraglich.

Trump registriert die neue Lage im Ukraine Drohnenkrieg

Andrej Kolesnikow, Politologe der Denkfabrik Carnegie Moscow, sagte, diese Angriffe ließen sich nicht ignorieren. Für viele Menschen seien sie aber inzwischen "einfach eine neue Realität" geworden. "Moskau ist riesig. Der westliche und der östliche Teil der Stadt sind fast verschiedene Länder", sagte Kolesnikow. Bislang gibt es keine Anzeichen dafür, dass die durch ukrainische Drohnenschläge ausgelöste Unzufriedenheit in Moskau irgendeinen Einfluss auf Putin haben wird. Der russische Machthaber erklärte zuletzt, die Drohnenschläge Kiews sollten "die Gesellschaft destabilisieren" und "Zweifel säen" an den angeblichen Erfolgen der russischen Armee entlang der Frontlinie.

Kolesnikow wies darauf hin, dass die Drohnenangriffe nicht nur die Gegner des Krieges, sondern auch radikale Kräfte in Russland stärken könnten, die nukleare Schläge fordern. "Dieser ukrainische Druck auf Putin ist ein Anreiz, den Krieg zu eskalieren", sagte Kolesnikow. Selenskyj ließ dem russischen Präsidenten zugleich einen Weg zu Verhandlungen über eine Friedenslösung offen. "Russland hat viele Schwierigkeiten, und all das geschieht, weil Putin sich weigert, den Krieg zu beenden und unsere Vorschläge für ein Treffen, echte Verhandlungen und einen würdigen Friedensschluss anzuhören", sagte der ukrainische Präsident. X DWN-Wochenrückblick Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft. E-mail: * Kostenlos abonnieren » Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Der Kreml versucht mit aller Kraft, die Schäden herunterzuspielen, die die Ukraine dem Aggressor zufügt. Selbst US-Präsident Donald Trump stellte inzwischen fest, dass sich die Ukraine im Krieg derzeit "ziemlich gut" schlage. Das ist eine völlig andere Rhetorik als jene, die Kiew aus Washington lange zu hören bekam, nämlich dass die Ukraine angeblich "keine Karten" in der Hand habe.

Offenbar änderte diesmal auch ein Gespräch mit Putin Trumps Einschätzung nicht. Vor seinem Treffen mit Selenskyj am Rande des G7-Gipfels sprach der Hausherr des Weißen Hauses wie üblich auch mit Moskau. "Trump war skeptisch gegenüber allem, was Putin betrifft, und sprach über Druck auf Russland. Andere Staats- und Regierungschefs glauben jedoch nicht, dass er tatsächlich irgendwelche Maßnahmen ergreifen wird", sagte ein nicht namentlich genannter Beamter dem US-Medium "Axios".

Sollte Trumps Interesse an einer stärkeren Unterstützung der Ukraine anhalten, könnte das für Kiew ein günstiges Signal vor dem NATO-Gipfel in der Türkei sein. Die Position Washingtons bleibt allerdings schwer vorhersehbar. Die USA haben wiederholt gezeigt, dass sie Verlierer nicht mögen. Gerade deshalb ist der militärische und politische Schwung Kiews wichtig, um die Aufmerksamkeit Washingtons zu halten.

Die von den USA geführten diplomatischen Bemühungen um Frieden in der Ukraine sind zuletzt wegen des Krieges im Iran fast vollständig ins Stocken geraten. Zudem hatten frühere gescheiterte Verhandlungsrunden Trump enttäuscht, der als ungeduldig gilt und wenig Neigung zeigt, sich lange mit Details zu befassen.

Ob Selenskyjs Drohnenkampagne tatsächlich neuen Schwung in Friedensverhandlungen bringen kann, bleibt unklar. Zwar erhöht sie den Druck auf Moskau. Einige Analysten warnen aber, dass sie in Russland auch jene verbreitete Haltung stärken könnte, wonach man gegen die Ukraine weiterkämpfen und sie besiegen müsse. Wie der frühere US-Diplomat George Kent gegenüber "Verslo žinios" sagte, seien "Unzufriedenheit und Unglücklichsein seit vielen Jahren ein natürlicher Zustand der Russen". Das allein könne daher zu wenig sein, um Veränderungen auszulösen. "Ich glaube aber, dass autoritäre Staaten fragiler sind, als wir von außen wahrnehmen können. Veränderungen kommen oft schnell. Ich bin jedoch nicht fest davon überzeugt, dass sie in genau diesem Fall schnell kommen werden", sagte Kent bereits früher gegenüber "Verslo žinios".

Die Wirkung der ukrainischen Langstreckenschläge scheint besonders deutlich auf der von Russland besetzten Krim zu sein. Dort stoppten die Behörden den gesamten Verkauf von Treibstoff und mussten sogar den Ausnahmezustand ausrufen. Die Ukraine griff Kraftwerke auf der Krim sowie Verkehrsverbindungen an, die die Halbinsel mit Russland verbinden. Foto: Maciej Kulczynski Linas Linkevičius, ehemaliger Minister für auswärtige Angelegenheiten und nationale Verteidigung. (Foto: dpa | Maciej Kulczynski)

Linas Linkevičius, früherer Außenminister Litauens, sagte, er finde die öffentlichen Beschwerden einiger Moskauer über die überraschende Treibstoffknappheit fast lächerlich. "Nun heiße es, es sei Zeit, irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen, weil die Lage ernst werde. Doch das Problem ist viel größer. Es geht nicht um Treibstoffmangel, sondern um einen Mangel an Verstand, gesunden Menschenverstand und angemessenes Denken. Maßnahmen hätte man schon lange ergreifen müssen. Und sicher nicht wegen Benzin. Die Kampftaktik der Ukraine wird sicher in militärische Lehrbücher eingehen. Obwohl die Ukraine nach 2022 praktisch keine konventionelle Kriegsmarine mehr hatte, hat sie einen großen Teil der Fähigkeit der russischen Schwarzmeerflotte neutralisiert, den westlichen Teil des Schwarzen Meeres zu dominieren", schrieb Linkevičius auf Facebook.

Der frühere Außenminister erinnerte auch daran, dass die Annexion der Krim für Putin ein Symbol für die Wiederherstellung russischer Macht gewesen sei. Die Kertsch-Brücke sei zudem sein persönlicher Stolz. "Die Ukraine hat nie darauf verzichtet, die Halbinsel zurückzuholen. Doch ein direkter amphibischer oder landgestützter Angriff wäre sehr schwierig und würde höchstwahrscheinlich einen sehr hohen Preis kosten. Die Ukraine hat es geschafft, die Krim zu isolieren und militärisch praktisch zu neutralisieren, ohne sie zu betreten. Das wird sich direkt auf die Operationen im Donbass auswirken. Die militärische, wirtschaftliche, logistische und psychologische Krise hat die Krim von einem Stolz in ein strategisches Problem verwandelt. Auch die große Brücke wirkt nicht mehr wie ein Symbol, sondern eher wie ein gewöhnliches Infrastrukturziel, das noch nicht zerstört wurde. Und sie ist wohl noch intakt, damit alle Zivilisten, die noch können und wollen, irgendwie evakuiert werden können", sagte Linkevičius.

Statt auf groß angelegte Offensiven an der Front zu setzen, nutzt die Ukraine zunehmend Langstreckenschläge und asymmetrische Kriegsführung. Nach Einschätzung von Linkevičius wird Putin dennoch keine echten Friedensverhandlungen suchen. Er werde weiter auf Terror setzen und regelmäßig ballistische Raketen auf Kiew abfeuern. Wenn der Kreml in die Enge gerät, könne er weitere Akte militärischen Rowdytums begehen. Dazu zählten Sabotage oder hybride Diversionsakte. Darauf müssten sich seiner Ansicht nach besonders die baltischen Staaten, die nordischen Länder und Polen vorbereiten.

"Putin will nicht menschlich reden. Deshalb ist Selenskyj zu einem Dialog übergegangen, den Russlands autoritärer Herrscher und seine Gefolgsleute besser verstehen. Es ist die Sprache der Ultimaten. Das hat bei Alexander Lukaschenko bereits hervorragend funktioniert. Er wurde zu einem vollständigen Gespött und brachte sich selbst in eine unangenehme Lage gegenüber Putin. Aus Angst schaltete er die unglücklichen Relaisanlagen an der Grenze zur Ukraine ab, wie Selenskyj es verlangt hatte. Dann ließ er angeblich über irgendwelche mystischen Vertreter Selenskyjs eine Warnung an den ukrainischen Präsidenten übermitteln, dass man so mit Belarus nicht sprechen könne. Vorsichtshalber reiste er anschließend auf eine längere Dienstreise. Er erklärte weder, wie lange sie dauern sollte, noch in welche Richtung sie führte, noch zu welchen Fragen. Vermutlich wird er sich gegenüber Putin wegen der abgeschalteten Relaisanlagen ohnehin noch erklären müssen", sagte Linkevičius. Weiterlesen Ukraine-Krieg: Kiew trifft Russland dort, wo es wehtut

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Nach Ansicht des früheren litauischen Außenministers hat Selenskyj dem Kreml damit eine sehr klare Botschaft geschickt. Wenn Russland jetzt nicht zu Verhandlungen bereit sei, würden sich die Bedingungen später ändern. Und zwar zu seinen Ungunsten. "Ein Waffenstillstand entlang der derzeitigen Frontlinie wird bereits als eine bestimmte Zugeständnisform betrachtet. Was ist nun zu erwarten? Langstreckendrohnenangriffe auf militärische und industrielle Ziele auf dem gesamten Territorium Russlands. Weitere Angriffe auf Ölraffinerien, Treibstofflager und logistische Infrastruktur. Geheime Operationen des ukrainischen Geheimdienstes SBU gegen Objekte, die mit Militärlogistik verbunden sind. All das ist auch als eine Art psychologische Operation zu verstehen, die den politischen und wirtschaftlichen Druck maximal erhöhen soll", sagte Linkevičius.

Wirtschaftsexperten sehen die Waage inzwischen nicht nur auf dem Schlachtfeld, sondern auch an der wirtschaftlichen Front stärker auf der Seite der Ukraine. "Seit Russland seinen groß angelegten Krieg gegen die Ukraine begonnen hat, wurde Kiew meistens als die unterlegene Seite gesehen. Die Bewunderung für den Mut der Ukrainer und für die Führungsqualitäten von Wolodymyr Selenskyj änderte nichts am allgemeinen Eindruck vieler Weltpolitiker, dass die Zeit wegen Russlands enormer Größe und Ressourcen auf Moskaus Seite sei. Selbst unter jenen, die Kiew mit Geld, Waffen und Sanktionen unterstützten, dachten nur wenige an mehr als daran, gleiche Chancen herzustellen. In diesem Jahr ändert sich die Lage. Sowohl auf dem Schlachtfeld als auch in der Wirtschaft zeigt sich, dass Russlands Macht nachlässt", schrieb Martin Sandbu, Wirtschaftskommentator der "Financial Times".

Die Innovationen der Ukraine im Bereich der Militärtechnologie sind inzwischen unübersehbar. Die oft zitierte Zahl, wonach Russland wegen dieser Entwicklungen monatlich 30.000 bis 40.000 Opfer erleidet, hat sich in europäischen Regierungskreisen festgesetzt. Berechnungen zeigen, dass Russland in den vergangenen drei Monaten illegal erobertes Gebiet verliert, wenn auch nur in geringem Umfang. Dass US-Verbündete im Nahen Osten ukrainische Fähigkeiten zur Drohnenabwehr erwerben wollen, unterstreicht den wachsenden Status Kiews in der internationalen Gemeinschaft.

Ein ähnlicher Wandel zeigt sich bei der relativen wirtschaftlichen Stärke Russlands und der Ukraine. Schon seit einiger Zeit ist erkennbar, dass Russland seine wirtschaftlichen Kapazitäten weitgehend ausgeschöpft hat. Die tatsächliche Inflation dürfte deutlich höher liegen, als die offiziellen Zahlen zeigen. Das bedeutet, dass kaum ungenutzte Ressourcen übrig sind. Die Schwierigkeiten nicht militärischer Branchen, ihre Tätigkeit zu finanzieren, zeigen, dass der Staat dem Krieg bereits so viel Arbeitskraft und Kapital zugeführt hat, wie er mit gewöhnlichen wirtschaftlichen Mitteln erreichen kann, ohne eine erzwungene allgemeine Mobilisierung auszurufen.

"Diese politischen Instrumente sind ausgeschöpft. Das Haushaltsdefizit wächst. Die Regierung hat ihren Ausgabenplan für das gesamte Jahresdefizit bereits überschritten. Die staatlichen Zahlungen an gefallene und verwundete Soldaten sind so hoch, dass sie makroökonomische Bedeutung haben", sagte Sandbu.

Der neue Bericht "Endgame" des Kieler Instituts zeigt, dass höhere Öl- und Gaspreise während des Krieges im Iran Russland nicht so stark geholfen haben, wie Moskau gehofft hatte. Das liegt vor allem an den ukrainischen Angriffen auf Energieanlagen in Russland. Es hängt aber auch mit dem neuen, entschlosseneren europäischen Vorgehen gegen Russlands Schattenflotte von Tankern und mit Handelssanktionen zusammen. Diese erschweren es Moskau, Exporterlöse für den Kauf militärisch nutzbarer Güter einzusetzen.

"Das Moskauer Haushaltsdefizit kann in absoluten Zahlen noch beherrschbar wirken. Das liegt aber daran, dass die Kriegsfinanzierung auch über gezielte private Kredite und über die Verschuldung regionaler Regierungen organisiert wurde. All das erhöht die finanzielle Verwundbarkeit. Chinas Unterstützung für Russland besteht nicht nur darin, westliche Technologien durch chinesische zu ersetzen, sondern auch darin, westliche Waren über andere Routen umzuleiten. Genau das bremsen sekundäre Sanktionen sichtbar. Diese lebenswichtige Quelle könnte daher durch gezielte europäische Politik geschwächt werden", sagte Sandbu.

Die ukrainische Wirtschaft leidet zwar weiter unter ständigen russischen Angriffen, hat sich aber nach dem Einbruch der Produktion im Jahr 2022 teilweise erholt. In diesem Jahr wird weiteres Wachstum erwartet. Die Steuereinnahmen steigen allmählich, und die Erwartungen der Unternehmen verbessern sich.

Gleichzeitig bleibt Kiew vollständig von der finanziellen Unterstützung seiner Verbündeten abhängig, um die Militärausgaben tragen zu können. Im vergangenen Jahr zeigte sich jedoch, dass Europa die Lücke füllt, die die USA hinterlassen haben. Das im Dezember von der EU vereinbarte Darlehen über 90 Milliarden Euro wird inzwischen an die Ukraine ausgezahlt. Europäische Mittel fließen auch bereits in die ukrainische Rüstungsproduktion.

Gute Nachrichten für Kiew gibt es also. Entscheidend ist nun, dass nicht nur die Ukraine, sondern auch die westlichen Regierungen das geöffnete Zeitfenster nutzen. Jetzt ist der Moment, den Druck auf den Kreml weiter zu erhöhen, um eine Ausweitung des Krieges zu verhindern.