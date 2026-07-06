Wirtschaft

Škoda Indien: „In China überleben nur die Stärksten“

China galt lange als Pflichtmarkt für jeden Autobauer, der global mitspielen wollte. Doch Škoda zieht sich zurück und setzt stattdessen auf Indien, wo der VW-Ableger enormes Wachstumspotenzial sieht. Konzernchef Klaus Zellmer spricht über harten Preisdruck, elektrische Hoffnungsträger, chinesische Konkurrenz und die Frage, warum in manchen Märkten nur die Stärksten überleben.