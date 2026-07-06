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Duale Ausbildung in der Krise: Deutschland verliert Azubis, andere Länder nicht

In Deutschland gibt es heute rund ein Fünftel weniger Auszubildende als 2004. In Österreich fällt das Minus halb so stark aus, die Schweiz legt sogar zu. Auch bei der Ausbildungsquote liegen die drei Länder weit auseinander. Wie Deutschlands eigenes Erfolgsmodell im Vergleich schwächelt - und welche Gründe es gibt.