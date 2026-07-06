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Duale Ausbildung in der Krise: Deutschland verliert Azubis, andere Länder nicht

In Deutschland gibt es heute rund ein Fünftel weniger Auszubildende als 2004. In Österreich fällt das Minus halb so stark aus, die Schweiz legt sogar zu. Auch bei der Ausbildungsquote liegen die drei Länder weit auseinander. Wie Deutschlands eigenes Erfolgsmodell im Vergleich schwächelt - und welche Gründe es gibt.
Autor
Mirell Bellmann
06.07.2026 11:12
Lesezeit: 4 min
Duale Ausbildung in der Krise: Deutschland verliert Azubis, andere Länder nicht
Die duale Berufsausbildung steht in Deutschland deutlich stärker unter Druck als in Österreich und der Schweiz. (Foto: iStock/credit: Pressmaster) Foto: Pressmaster

Im Folgenden:

  • Duale Ausbildung: Warum Deutschland immer mehr Auszubildende verliert. 
  • Wie der Anteil ausbildender Betriebe auf einen historischen Tiefstand sinkt.
  • Welche Probleme das deutsche Erfolgsmodell der dualen Ausbildung gefährden.

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Mirell Bellmann

Mirell Bellmann schreibt als Redakteurin bei den DWN über Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Zuvor arbeitete sie für Servus TV und den Deutschen Bundestag.

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