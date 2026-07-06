Wirtschaft

Geschäftsgründung ohne Kredit: Wenn Banken nicht an die Idee glauben

Ein eigenes Café klingt nach Freiheit, Stil und Selbstbestimmung. Für Anella Veebel bedeutet es vor allem frühe Morgen, hohe Mieten und den Einsatz aller Ersparnisse. Ihre Geschichte zeigt, wie hart der Weg in die Gastronomie wirklich ist und warum ein gutes Konzept allein nicht reicht.