Wirtschaft

Europäische ChatGPT-Alternative: Warum ein 79-jähriger Unternehmer Big Tech herausfordert

Ein dänischer Unternehmer und ein selbst ernannter KI-Guru wollen zeigen, dass Europa nicht länger auf amerikanische Tech-Giganten angewiesen sein muss. Ihr Projekt heißt GDPR-Chat und soll eine europäische ChatGPT-Alternative bieten, die auf europäischen Sprachmodellen läuft und auf europäischen Servern gehostet wird. Dahinter steht eine größere Frage: Wer kontrolliert künftig die Daten von Unternehmen, Bürgern und Staaten?