Finanzen

KI-Inflation: Warum der KI-Boom Ihr Erspartes entwerten könnte

Künstliche Intelligenz soll die Wirtschaft produktiver machen, Prozesse beschleunigen und Wohlstand schaffen. Doch bevor dieser Effekt spürbar wird, könnte der KI-Boom vor allem eines auslösen: höhere Preise. Chips, Strom, Rechenzentren und Elektronik werden teurer. Für Sparer bedeutet das eine unbequeme Erkenntnis: Die nächste Inflationswelle könnte nicht aus der Geopolitik kommen, sondern aus der Technologie selbst.
Autor
avtor
Jānis Šķupelis
06.07.2026 16:03
Lesezeit: 9 min
KI-Inflation: Warum der KI-Boom Ihr Erspartes entwerten könnte
Künstliche Intelligenz treibt die Nachfrage nach Chips, Strom und Rechenzentren. Für Sparer könnte daraus die nächste Inflationswelle entstehen. (Foto: dpa | Soeren Stache) Foto: Soeren Stache

Im Folgenden:

  • Warum Künstliche Intelligenz zur neuen Inflationsgefahr werden könnte.
  • Wie Rechenzentren Strompreise und Verbraucherpreise nach oben treiben.
  • Weshalb Chips plötzlich zum Preistreiber für die ganze Wirtschaft werden.

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Jānis Šķupelis
Jānis Šķupelis schreibt für Investoru Klubs, das lettische Investmentmedium und Schwesterunternehmen der Deutschen Wirtschafts Nachrichten im Bonnier-Konzern. Seine Beiträge beschäftigen sich vor allem mit Aktienmärkten, Rohstoffen, Zentralbanken, Anlegerpsychologie und langfristigen Investmenttrends.
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