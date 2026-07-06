Finanzen

KI-Inflation: Warum der KI-Boom Ihr Erspartes entwerten könnte

Künstliche Intelligenz soll die Wirtschaft produktiver machen, Prozesse beschleunigen und Wohlstand schaffen. Doch bevor dieser Effekt spürbar wird, könnte der KI-Boom vor allem eines auslösen: höhere Preise. Chips, Strom, Rechenzentren und Elektronik werden teurer. Für Sparer bedeutet das eine unbequeme Erkenntnis: Die nächste Inflationswelle könnte nicht aus der Geopolitik kommen, sondern aus der Technologie selbst.