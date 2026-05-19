Aixtron-Aktie steigt nach KI-Auftrag wieder Richtung Mehrjahreshoch

Die Aixtron-Aktie rückt nach einer neuen Auftragsmeldung erneut in den Fokus der Anleger. Der Chipindustrie-Ausrüster Aixtron (ISIN: DE000A0WMPJ6) hat einen Auftrag für mehrere Systeme zur Herstellung indiumphosphidbasierter Bauelemente erhalten. Auftraggeber ist Lumentum, ein weltweit führender Anbieter von optischen und photonischen Technologien für künstliche Intelligenz und Cloud-Rechenzentren.

Wie das Unternehmen am Dienstag in Herzogenrath mitteilte, wurden mehrere MOCVD-Systeme vom Typ G10-AsP bestellt. Laut Aixtron spiegelt die Bestellung die wachsende Nachfrage nach Lasern und Detektoren auf Indiumphosphid-Basis (InP) wider. Diese Komponenten gelten als unverzichtbar für das rasante Wachstum groß angelegter KI-Rechenzentrumsnetzwerke. Finanzielle Details des Deals wurden nicht bekanntgegeben.

Aixtron-Aktie legt deutlich zu

Die Aixtron-Aktie reagierte prompt auf die Nachricht. Auf der Handelsplattform Tradegate kletterten die Papiere des Anlagenbauers für die Chipindustrie um bis zu vier Prozent über ihren Xetra-Schlusskurs auf 52,42 Euro. Damit näherte sich die Aixtron-Aktie wieder ihrem Hoch seit 25 Jahren, das sie in der vergangenen Woche mit 55,28 Euro erreicht hatte.

Auch vorbörslich legte die Aixtron-Aktie zeitweise mehr als vier Prozent zu. Der starke Kursanstieg zeigt, wie eng die Entwicklung des Unternehmens inzwischen mit dem Boom rund um künstliche Intelligenz und den Ausbau von KI-Rechenzentren verknüpft ist.

KI-Boom treibt den MDAX-Wert an

Der MDAX-Wert gehört seit geraumer Zeit zu den großen Profiteuren des KI-Hypes. Die Nachfrage nach Technologien für die Halbleiterindustrie hat den Aixtron-Aktienkurs in den vergangenen Monaten massiv angetrieben. Seit Ende 2025 hat sich der Kurs fast verdreifacht, in den vergangenen zwölf Monaten sogar mehr als vervierfacht. Der Börsenwert des Unternehmens liegt inzwischen bei fast sechs Milliarden Euro.

Die aktuelle Bestellung von Lumentum unterstreicht zudem die wachsende Bedeutung von Indiumphosphid-Technologien für moderne KI-Infrastrukturen. Gerade bei optischen Anwendungen in Cloud-Rechenzentren steigt die Nachfrage nach leistungsfähigen Lasern und Detektoren deutlich an. Für die Aixtron-Aktie bleibt der Ausbau von KI-Netzwerken damit ein zentraler Kurstreiber.