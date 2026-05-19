Finanzen

Hornbach-Aktie: Vorsichtige Prognose belastet SDAX-Wert

Die Hornbach-Aktie steht am Dienstagmorgen unter Druck: Trotz eines soliden Starts ins neue Geschäftsjahr blickt der Baumarkt- und Baustoffkonzern vorsichtig nach vorne. Vor allem steigende Kosten und geopolitische Risiken könnten die weitere Entwicklung belasten. Das gefällt den Anlegern gar nicht. Bleibt der SDAX-Wert trotzdem attraktiv?
Autor
avtor
Markus Gentner
19.05.2026 08:54
Lesezeit: 1 min
Hornbach-Aktie: Vorsichtige Prognose belastet SDAX-Wert
Hornbach-Aktie: Der Baumarktkonzern rechnet wegen hoher Kosten nur mit einem stabilem Ergebnis. (Foto: dpa) Foto: Felix Hörhager

Hornbach-Aktie: Hornbach Holding bleibt bei Prognose zurückhaltend

Der anhaltend hohe Kostendruck dürfte den Baumarkt- und Baustoffkonzern Hornbach Holding (ISIN: DE0006083405) auch in den nächsten Monaten weiter belasten. "Die Frühjahrssaison hat zwar bisher erfreulich gestartet, es ist jedoch damit zu rechnen, dass aktuelle geopolitische Entwicklungen negative Auswirkungen auf die Kostenentwicklung und die Nachfrage im Handel haben werden", erklärte Unternehmenschef Albrecht Hornbach am Dienstag laut Mitteilung.

Für die Hornbach-Aktie bleiben die Aussichten damit zunächst verhalten. Anleger der Hornbach-Aktie richten den Blick deshalb verstärkt auf die weitere Entwicklung beim SDAX-Wert. Am Dienstag gerät die Hornbach-Aktie im vorbörslichen Handel zunächst unter Druck. Bei 76,50 Euro büßte das Papier kurz vor Handelsstart an der Frankfurt Börse rund 1,9 Prozent ein.

Hornbach-Zahlen: SDAX-Wert rechnet nur mit stabilem Ergebnis

Die Hornbach-Zahlen für das seit Anfang März laufende neue Geschäftsjahr fallen vorsichtig aus. Das Management rechnet beim Umsatz mit einem Wert auf oder leicht über dem Vorjahresniveau von 6,4 Milliarden Euro, wie das Unternehmen bei der Vorlage der endgültigen Hornbach-Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025/2026 (bis Ende Februar) in Bornheim mitteilte. Unterstützung liefern dabei auch neu eröffnete Filialen.

Gleichzeitig erwartet der SDAX-Wert lediglich ein stabiles bereinigtes Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) im Vergleich zu den im Vorjahr erzielten 264,7 Millionen Euro. Analysten hatten dagegen mit einem Wachstum gerechnet. Für die Hornbach-Aktie und den SDAX-Wert dürfte damit vor allem die weitere Kostenentwicklung entscheidend bleiben.

Hornbach-Aktie: Dividende bleibt bei 2,40 Euro stabil

Hornbach hatte bereits vor knapp zwei Monaten vorläufige Hornbach-Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr veröffentlicht. Diese Angaben wurden nun bestätigt. Die Dividende will das Unternehmen mit 2,40 Euro je Aktie unverändert lassen. Für die Hornbach-Aktie bleiben damit die Ausschüttungen stabil. Anleger der Hornbach-Aktie dürften zudem die weiteren Hornbach-Zahlen aufmerksam verfolgen.

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Markus Gentner

Markus Gentner ist seit 1. Januar 2024 Chefredakteur bei den Deutschen Wirtschaftsnachrichten. Zuvor war er zwölf Jahre lang für Deutschlands größtes Börsenportal finanzen.net tätig, unter anderem als Redaktionsleiter des Ratgeber-Bereichs sowie als Online-Redakteur in der News-Redaktion. Er arbeitete außerdem für das Deutsche Anlegerfernsehen (DAF), für die Tageszeitung Rheinpfalz und für die Burda-Tochter Stegenwaller, bei der er auch volontierte. Markus Gentner ist studierter Journalist und besitzt einen Master-Abschluss in Germanistik.

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