Finanzen

Chip-Aktien feiern den KI-Rausch, doch Strategen warnen vor dem Absturz

Chip-Aktien gehören zu den großen Gewinnern des KI-Booms, ihre Kurse sind in diesem Jahr um mehr als 70 Prozent gestiegen. Doch zwei Strategen warnen vor gefährlicher Euphorie und extremen Bewertungen. Noch trägt die Investitionswelle der Unternehmen den Markt. Doch ein Blick auf Intel, Novo Nordisk und die Dotcom-Zeit zeigt, wie brutal eine überhitzte Rally enden kann