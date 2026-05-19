Finanzen

Chip-Aktien feiern den KI-Rausch, doch Strategen warnen vor dem Absturz

Chip-Aktien gehören zu den großen Gewinnern des KI-Booms, ihre Kurse sind in diesem Jahr um mehr als 70 Prozent gestiegen. Doch zwei Strategen warnen vor gefährlicher Euphorie und extremen Bewertungen. Noch trägt die Investitionswelle der Unternehmen den Markt. Doch ein Blick auf Intel, Novo Nordisk und die Dotcom-Zeit zeigt, wie brutal eine überhitzte Rally enden kann
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
19.05.2026 07:33
Lesezeit: 2 min
Chip-Aktien feiern den KI-Rausch, doch Strategen warnen vor dem Absturz
Chip-Aktien locken mit KI-Fantasie und starkem Gewinnwachstum. Doch Strategen warnen vor Blasenrisiken und erinnern an bittere Rückschläge. (Foto: dpa)

Im Folgenden:

  • Warum Strategen vor gefährlicher Euphorie bei Chip-Aktien warnen.
  • Welche Bewertungssignale auf eine mögliche Blase hindeuten.
  • Warum der KI-Boom die Rally trotzdem weitertragen könnte.

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