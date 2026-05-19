Finanzen

Ölpreis aktuell: Nach Trump-Äußerungen notiert der Brent-Ölpreis bei 110 US-Dollar

Nach jüngsten Aussagen von US-Präsident Donald Trump geben die Ölpreise leicht nach. Der WTI-Ölpreis notiert am Dienstagmorgen im Minus, die Nordseesorte Brent tendiert um 110 US-Dollar. Entscheidend dürfte nun werden, ob die Gespräche zwischen Washington und Teheran tatsächlich Fortschritte bringen oder neue Risiken entstehen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
19.05.2026 09:16
Lesezeit: 1 min
Ölpreis aktuell: Nach Trump-Äußerungen notiert der Brent-Ölpreis bei 110 US-Dollar
Die Ölpreise fallen nach Aussagen von Donald Trump zum Iran. (Foto: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Welche Rolle spielt der Iran für den globalen Ölmarkt?
  • Warum steigen Sorgen über sinkende Ölreserven weltweit?
  • Wie reagieren Analysten auf die aktuelle Ölpreisentwicklung?

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