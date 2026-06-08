Finanzen

Energieaktien: Diese drei Titel könnten zehn Jahre lang kassieren

Öl wird teurer, Gas bleibt politisch, und plötzlich wirken alte Energiekonzerne wieder erstaunlich modern. Chevron, Enbridge und ConocoPhillips zeigen, weshalb Energieaktien für Anleger mehr sein können als eine Wette auf Rohstoffpreise. Wer stabile Dividenden, starke Marktpositionen und Schutz vor Inflation sucht, sollte diese drei Titel genauer prüfen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
08.06.2026 12:02
Lesezeit: 3 min
Energieaktien: Diese drei Titel könnten zehn Jahre lang kassieren
Alle drei untersuchten Energieunternehmen zeichnen sich durch ihre attraktive Dividendenpolitik aus; beispielsweise hat Chevron seine jährlichen Dividendeneinnahmen 39 Jahre in Folge erhöht. (Foto: dpa | Ben Margot) Foto: Ben Margot

Im Folgenden:

  • Warum Energieaktien plötzlich wieder zu den stärksten Börsensektoren zählen.
  • Welche Rolle der Iran-Konflikt für Öl- und Gaspreise spielt.
  • Warum Chevron trotz Berkshire-Verkäufen weiter Vertrauen genießt.

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