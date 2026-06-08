Wirtschaft

Deutsche Industrie unter Druck: Auftragseingänge brechen überraschend ein

Die deutsche Industrie bekommt die Folgen geopolitischer Spannungen zunehmend zu spüren. Nach einer zwischenzeitlichen Erholung trüben sich die Aussichten erneut ein. Neue Zahlen zeigen eine überraschend schwache Entwicklung – und werfen die Frage auf, wie robust die Wirtschaft derzeit wirklich ist.