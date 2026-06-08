Finanzen

Halbleiter-Aktien im Stresstest: Kommt jetzt die große Trendwende?

Nach Monaten rasanter Kursgewinne geraten Halbleiter-Aktien plötzlich weltweit unter Druck. Doch zum Start in die neue Handelswoche zeigen erste Chipwerte bereits Anzeichen einer Erholung. Handelt es sich nur um eine kurze Verschnaufpause – oder wie geht es weiter?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
08.06.2026 12:01
Lesezeit: 2 min
Halbleiter-Aktien im Stresstest: Kommt jetzt die große Trendwende?
Nach heftigen Kursverlusten zeigen Chipwerte erste Erholungstendenzen. (Bild: ChatGPT)

Halbleiter-Aktien: Chipwerte mit erstem Stabilisierungsversuch nach Ausverkauf

Der globale Ausverkauf nach starkem Lauf hat sich bei deutschen Chipwerten am Montag nur im frühen Handel fortgesetzt. Die Aktien von Infineon (ISIN: DE0006231004) wagten einen Stabilisierungsversuch, nachdem sie um bis zu 16 Prozent von ihrem zuletzt erreichten Hoch seit dem Jahr 2000 abgesackt waren. Aus einem Minus, das anfangs nochmal gut vier Prozent betrug, wurde am Vormittag ein Tagesplus von 1,4 Prozent. Damit lagen die Titel an der DAX-Spitze in einem weiter schwachen Markt.

International hatten zuletzt Gewinnmitnahmen bei den heiß gelaufenen Technologiewerten immer größere Wellen geschlagen. Los ging es zunächst im US-Chipsektor nach einem enttäuschenden Ausblick von Broadcom (ISIN: US11135F1012), bevor am Freitag der Abwärtsdruck in New York immer größer wurde. Der Nasdaq 100 war dort vor dem Wochenende fast fünf Prozent tiefer aus dem Handel gegangen.

Kospi bricht ein: Chip-Korrektur trifft Asien mit voller Wucht

Der Kursrutsch zeigte sich dann zu Wochenbeginn teils noch stärker an den technologielastigen Börsen in Asien - von Japan über Taiwan bis Südkorea. Marktbeobachter Stephen Innes von SPI Asset Management sprach von einem "schwarzen Montag" in Seoul, wo der Handel eine Zeit lang wegen der Turbulenzen pausierte. Der Leitindex Kospi büßte am Ende mehr als acht Prozent ein.

"Wenn sich der heißeste Tummelplatz plötzlich in eine hektische Fluchtsituation verwandelt, bleibt das den Händlern nicht verborgen", erklärte Innes. Hierzulande war der Infineon-Kurs am Freitag schon um neun Prozent abgesackt, nachdem er sich in diesem Jahr mehr als verdoppelt und zuletzt mit 88,46 Euro ein Hoch seit dem Jahr 2000 erreicht hatte.

Halbleiter-Aktien in Deutschland unter Druck: Auch Siltronic, Aixtron und Co. geraten ins Visier

Auch deutsche Unternehmen, die mit der Chipbranche in Verbindung stehen, folgten am Montag im frühen Handel nochmals der Verkaufswelle. Betroffen waren etwa der Waferhersteller Siltronic (ISIN: DE000WAF3001) und die Ausrüsterfirmen Aixtron (ISIN: DE000A0WMPJ6), PVA Tepla (ISIN: DE0007461006) sowie Suss Microtec (ISIN: DE000A1K0235). Wie im Falle von Infineon glichen die meisten davon ihre Anfangsverluste aber wieder aus.

Auch die in Seoul beheimateten Aktien des Chipriesen SK Hynix (ISIN: KR7000660001) setzten am Montag im deutschen Tradegate-Handel zuletzt zu einem Erholungsversuch an, genauso wie Nvidia (ISIN: US67066G1040) im vorbörslichen New Yorker Handel mit 1,1 Prozent Plus. Marvell (ISIN: US5738741041), Micron (ISIN: US5951121038) sowie AMD (ISIN: US0079031078) legten dort vorbörslich sogar um bis zu sieben Prozent zu, nachdem sie vor dem Wochenende an der Nasdaq besonders heftig verkauft wurden.

Jefferies: Überhitzung statt Trendwende

Händlern zufolge ist der Abverkauf an den US-Börsen am Freitag relativ gesittet passiert, nach und nach und ohne einen echten Panikmoment. Sie stellen sich jetzt die Frage, ob es sich nur um eine "erfrischende Pause" handelte. "Aus unserer Sicht war die Marktbewegung am Freitag weniger auf einen grundlegenden Wandel bei der Kapitalallokation zurückzuführen, sondern vielmehr auf eine überhitzte Positionierung", schrieb William Beavington von der US-Bank Jefferies.

Nun stelle sich die Frage nach neuen Kurstreibern, denn die Berichtssaison sei in der Vorwoche mit Broadcom besiegelt worden und große Kapitalerhöhungen der Internet-Riesen Alphabet (ISIN: US02079K3059) und Meta (ISIN: US30303M1027) seien bereits bekannt. Möglicherweise könnten die bald erwarteten Mega-Börsengänge der KI-Plattformen OpenAI und Anthropic ins Blickfeld rücken. Den Auftakt in dieser IPO-Reihe macht im Wochenverlauf mit SpaceX aber zunächst ein Tech-Unternehmen aus dem Raumfahrtbereich.

Mehr zum Thema
Bleiben Sie über das Thema dieses Artikels auf dem Laufenden Klicken Sie auf [+], um eine E-Mail zu erhalten, sobald wir einen neuen Artikel mit diesem Tag veröffentlichen
Anzeige
DWN
Technologie
Zufall mit System: Die entscheidende Rolle von RNGs im Gaming
Technologie Zufall mit System: Die entscheidende Rolle von RNGs im Gaming

Viel mehr als Würfel-Glück: Erfahre, wie Zufallsgeneratoren von Slot-Klassikern bis hin zu KI-Welten für Fairness, Immersion und echten...

Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

X
DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Fehlendes Wagniskapital: Warum deutschen Biotech-Firmen das Geld ausgeht
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Fehlendes Wagniskapital: Warum deutschen Biotech-Firmen das Geld ausgeht
08.06.2026

Neue Therapien, Impfstoffe und Hightech-Lösungen entstehen oft in deutschen Laboren. Doch zwischen Forschungserfolg und wirtschaftlichem...

Energieaktien: Diese drei Titel könnten zehn Jahre lang kassieren
DWN
Finanzen
Finanzen Energieaktien: Diese drei Titel könnten zehn Jahre lang kassieren
08.06.2026

Öl wird teurer, Gas bleibt politisch, und plötzlich wirken alte Energiekonzerne wieder erstaunlich modern. Chevron, Enbridge und...

Halbleiter-Aktien im Stresstest: Kommt jetzt die große Trendwende?
DWN
Finanzen
Finanzen Halbleiter-Aktien im Stresstest: Kommt jetzt die große Trendwende?
08.06.2026

Nach Monaten rasanter Kursgewinne geraten Halbleiter-Aktien plötzlich weltweit unter Druck. Doch zum Start in die neue Handelswoche zeigen...

Sentix-Index steigt erneut: Eurozone sendet Lebenszeichen
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Sentix-Index steigt erneut: Eurozone sendet Lebenszeichen
08.06.2026

Die Wirtschaft im Euroraum sendet vorsichtige Signale der Erholung. Ein viel beachteter Konjunkturindikator verbessert sich bereits zum...

Deutsche Industrie unter Druck: Auftragseingänge brechen überraschend ein
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Deutsche Industrie unter Druck: Auftragseingänge brechen überraschend ein
08.06.2026

Die deutsche Industrie bekommt die Folgen geopolitischer Spannungen zunehmend zu spüren. Nach einer zwischenzeitlichen Erholung trüben...

Neue H2-Cluster im Norden: Wasserstoff-Durchbruch oder Milliardenwette?
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Neue H2-Cluster im Norden: Wasserstoff-Durchbruch oder Milliardenwette?
08.06.2026

Norddeutschland baut an den ersten Bausteinen einer Wasserstoffwirtschaft. Doch der Bundesrechnungshof warnt: Ein Netz allein schafft noch...

DroneShield-Aktie: Rekordaufträge treffen auf Vertrauenskrise
DWN
Finanzen
Finanzen DroneShield-Aktie: Rekordaufträge treffen auf Vertrauenskrise
08.06.2026

Operativ läuft es für DroneShield besser denn je. Doch die DroneShield-Aktie befindet sich im Sinkflug. Während neue Großaufträge und...

Nato-Kampfjets schießen Drohne über Lettland ab – welche Folgen hat der Vorfall?
DWN
Politik
Politik Nato-Kampfjets schießen Drohne über Lettland ab – welche Folgen hat der Vorfall?
08.06.2026

Erneut gibt es einen Vorfall im Luftraum eines Nato-Mitglieds. Über Lettland wurde ein unbekanntes Flugobjekt entdeckt und schließlich...