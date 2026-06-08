Finanzen

DAX-Kurs aktuell: Schwacher Wochenstart – Zinsängste und Nahost-Konflikt belasten

Zum Wochenstart mehren sich die Belastungsfaktoren für die Börsen. Starke US-Konjunkturdaten, steigende Ölpreise und geopolitische Spannungen sorgen für Nervosität unter Investoren. Erste Branchen verzeichnen bereits deutliche Kursverluste. Wie stark wird die aktuelle Unsicherheit den DAX noch treffen?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
08.06.2026 08:38
Lesezeit: 2 min
DAX-Kurs aktuell: Schwacher Wochenstart – Zinsängste und Nahost-Konflikt belasten
DAX-Kurs aktuell: Anleger reagieren nervös auf starke US-Konjunkturdaten und neue Spannungen im Nahen Osten. (Bild: ChatGPT)

DAX-Kurs aktuell: Weiter abwärts – Zinsangst und Eskalation in Nahost

Belastet von verstärkten Zinsängsten und dem sich wieder zuspitzenden Krieg zwischen Israel und dem Iran wird der deutsche Aktienmarkt am Montag schwach erwartet. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-DÄX als außerbörslicher Indikator für den DAX ein Minus von 1,4 Prozent auf 24.402 Punkte. Der Leitindex dürfte damit wohl deutlich unter die 21-Tage-Linie fallen, die aktuell bei 24.700 Zählern verläuft und als Indikator für den kurzfristigen Trend gilt.

Die Gewinnmitnahmen an den US-Börsen hatten sich am Freitagabend nach dem US-Arbeitsmarktbericht beschleunigt und vor allem bei Technologiewerten zu einem massiven Abverkauf geführt. Dies spiegelte sich zu Wochenbeginn auch im asiatischen Handel wider - vor allem an den technologielastigen Börsen in Tokio, Taiwan und Südkorea, die zuletzt stark von KI-Fantasie profitiert hatten. Auslöser dafür waren unerwartet gute US-Arbeitsmarktdaten. "Eine viel zu heiße Beschäftigung in den USA schürt panische Angst vor einer hartnäckigen Inflation und zerstört jegliche Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen der Fed völlig", kommentierte Marktexperte Tim Ritschar von ActivTrades.

Iran-Israel-Konflikt belastet DAX aktuell: Anleger meiden Risikoaktien

Als Belastung kommt die erneute Eskalation des Konflikts zwischen dem Iran und Israel hinzu. Beide Länder vermeldeten zuletzt gegenseitigen Raketenbeschuss - obwohl US-Präsident Donald Trump den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu Medienberichten zufolge dazu aufforderte, auf eine Vergeltung neuer Angriffe des Irans zu verzichten. Israels Luftwaffe hat Ziele im Westen und im Zentrum des Irans angegriffen. Die Ölpreise legten deswegen zum Wochenstart deutlich zu.

Die Ängste vor einer Verschärfung der Lage in Nahost sorgte im vorbörslichen Handel bei Aktien aus dem Reisesektor für Verluste. So fielen die Papiere von Tui (ISIN: DE000TUAG505) und Lufthansa (ISIN: DE0008232125) auf der Handelsplattform Tradegate um 2,8 beziehungsweise 1,9 Prozent. Für die Chemiewerte ging es auf Tradegate nach einer Analystenstudie nach unten. Die US-Investmentbank Goldman Sachs hatte die Anteilsscheine von Evonik (ISIN: DE000EVNK013) von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Georgina Fraser positioniert sich in ihrer Branchenanalyse vom Montag für einen neuerlichen Abschwung für Europas Chemiebranche.

Unsicherheit bleibt der dominante Faktor für den DAX-Kurs aktuell

Die Kombination aus robusten US-Arbeitsmarktdaten, schwindenden Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen und der erneuten Eskalation im Nahen Osten sorgt für erhebliche Nervosität an den Finanzmärkten. Besonders betroffen sind konjunkturabhängige Branchen sowie Unternehmen, die empfindlich auf steigende Energiekosten reagieren. Gleichzeitig zeigt die Entwicklung, wie eng geopolitische Ereignisse und Börsengeschehen inzwischen miteinander verknüpft sind. Für Anleger bleibt die Lage schwierig, da sowohl geldpolitische Entscheidungen als auch die weitere Entwicklung des Konflikts zwischen Israel und Iran schwer vorhersehbar sind. Entsprechend dürfte die Volatilität an den Märkten vorerst hoch bleiben.

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