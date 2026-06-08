Wirtschaft

Sentix-Index steigt erneut: Eurozone sendet Lebenszeichen

Die Wirtschaft im Euroraum sendet vorsichtige Signale der Erholung. Ein viel beachteter Konjunkturindikator verbessert sich bereits zum zweiten Mal in Folge. Dennoch bleibt eine zentrale Volkswirtschaft hinter den Erwartungen zurück – mit möglichen Folgen für die gesamte Region.