Aixtron-Aktie: Analysten uneins über weiteres Potenzial

Die Aixtron-Aktie kämpft mit der Richtung. Analysten sehen Chancen und Risiken. (Foto: dpa)

Die Aixtron-Aktie kämpft mit der Richtung. Analysten sehen Chancen und Risiken. (Foto: dpa) Foto: Oliver Berg

Aixtron-Aktie knapp unter Jahreshoch

Die Aixtron-Aktie (ISIN: DE000A0WMPJ6) zeigt nach der jüngsten Rekordrally am Montag Schwierigkeiten, einen klaren Trend zu finden. Auf der Handelsplattform Tradegate wurde die Aixtron-Aktie zuletzt mit leichtem Minus bei 46,81 Euro gehandelt und bewegt sich damit im Mittelfeld der Tagesrange. Der Aixtron-Aktienkurs bleibt damit vorerst ohne klare Richtung.

Vor dem langen Wochenende hatte die Aixtron-Aktie auf Xetra am Donnerstag mit 48,07 Euro erneut an ihrem nur wenige Cent entfernten Jahreshoch gekratzt. Im Jahr 2026 konnte die Aixtron-Aktie bislang etwas mehr als 170 Prozent zulegen.

Auch Analysten haben derzeit Schwierigkeiten, den weiteren Verlauf der Aixtron-Aktie präzise einzuschätzen. Während Simon Coles von Barclays (ISIN: GB0031348658) die Aixtron-Aktie nach ihrer starken Entwicklung seit Oktober nun auf "Equal Weight" herabstufte, erkennt Andrew Gardiner von der Citigroup (ISIN: US1729674242) weiterhin Potenzial bis 55 Euro.

Aixtron-Aktie: Analysten uneins

inigkeit herrscht jedoch bei beiden Experten hinsichtlich der positiven Entwicklung im Optoelektronik-Segment. Gardiner erhöhte nicht nur seine Gewinnschätzungen, sondern auch den Bewertungsmaßstab im Einklang mit den jüngsten Branchenzuwächsen. Das Vertrauen der Investoren in die Aixtron-Aktie sei deutlich gewachsen.

Auch Coles hat sein Kursziel merklich angehoben – allerdings lediglich auf bereits klar überschrittene 39 Euro.