Wirtschaft

Atemwegserkrankungen: E-Krankschreibung nicht Hauptgrund für hohe Fehlzeiten

Das DIW sieht die Rekordzahl krankheitsbedingter Fehlzeiten vor allem durch Atemwegserkrankungen und verändertes Verhalten nach der Pandemie verursacht. Die elektronische Krankschreibung sei dagegen nicht der Hauptgrund für den starken Anstieg der Fehltage in Deutschland.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
27.05.2026 08:16
Lesezeit: 2 min
Atemwegserkrankungen: E-Krankschreibung nicht Hauptgrund für hohe Fehlzeiten
Seit 2022 gibt es die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung elektronisch, und seit 2022 gibt es deutlich mehr Fehltage. Das hat nach einer Studie aber nur bedingt miteinander zu tun. (Foto: dpa) Foto: Bernd Weißbrod

Im Folgenden:

  • Warum das DIW die E-Krankschreibung nicht als Hauptursache für Rekordfehlzeiten sieht.
  • Wie die Corona-Pandemie das Verhalten von Beschäftigten dauerhaft verändert hat.
  • Welche Maßnahme das DIW vorschlägt, um die Fehlzeiten in Deutschland zu senken.

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