Ärztliches Attest: Warken offen für Gespräche über Lockerung bei Krankschreibungen

Der Chef darf ab dem ersten Krankheitstag ein ärztliches Attest verlangen. Diese Regel zu ändern, könnte Ärzte entlasten. Die Gesundheitsministerin zeigt sich überraschend offen für die Idee.
15.10.2025
Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) zeigt sich gesprächsbereit für eine Lockerung der Regeln zu Krankschreibungen von Arbeitnehmern. (Foto: dpa) Foto: Soeren Stache

  • Sollten ärztliche Atteste erst nach dem vierten Krankheitstag verpflichtend werden?
  • Warum Lockerungen bei Krankschreibungen das Gesundheitssystem entlasten
  • Wie Bundesgesundheitsministerin Warken zu möglichen Änderungen steht

15.10.2025

