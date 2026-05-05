Unternehmen

Teilkrankschreibung gegen hohe Fehlzeiten: Ist die Regelung sinnvoll?

Krank, aber nicht ganz arbeitsunfähig – das soll künftig möglich sein: Im Zuge der neuen Gesundheitsreform hat die Bundesregierung die Teilzeitkrankschreibung beschlossen. Teilarbeitsunfähigkeit: Für wen sie gelten soll – und für wen nicht.
article:authors
Mirell Bellmann, Deutsche Wirtschaftsnachrichten
05.05.2026 15:15
Aktualisiert: 05.05.2026 16:00
Lesezeit: 4 min
Teilkrankschreibung gegen hohe Fehlzeiten: Ist die Regelung sinnvoll?
Trotz Krankheit arbeiten? Was die Teilkrankschreibung für Versicherte bedeutet. (Foto: dpa) Foto: Sina Schuldt

Im Folgenden:

  • Warum die Teilkrankschreibung Ärzte, Sozialverbände und Arbeitgeber gleichzeitig herausfordert.
  • Wie Deutschland das schwedische Modell übernimmt obwohl es entscheidende Unterschiede gibt.
  • Welche drei Voraussetzungen es für eine Teilarbeitsunfähigkeit geben soll.  

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

  • 3 Monate Zugriff ab nur 1,66 EUR

     

    Endlich keine Werbung

    ✔ Unbegrenzter Zugriff auf wirklich alle Inhalte

    Inklusive täglichem Newsletter

    Inklusive einem ePaper mit monatlichem Schwerpunkt

    Teilen Sie Artikel mit Nicht-Abonnenten

    Archiv aller ePaper

    Vorlesefunktion aller Artikel

 

X
DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Teilkrankschreibung gegen hohe Fehlzeiten: Ist die Regelung sinnvoll?
DWN
Unternehmen
Unternehmen Teilkrankschreibung gegen hohe Fehlzeiten: Ist die Regelung sinnvoll?
05.05.2026

Krank, aber nicht ganz arbeitsunfähig – das soll künftig möglich sein: Im Zuge der neuen Gesundheitsreform hat die Bundesregierung die...

Europas Stromnetz im Kostencheck: Welche Technologien langfristig überzeugen
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Europas Stromnetz im Kostencheck: Welche Technologien langfristig überzeugen
05.05.2026

Europas Stromversorgung steht vor einer neuen Kostenlogik, in der erneuerbare Energien, Speichertechnologien und verlässliche Grundlast...

Rheinmetall-Aktie steigt trotz schwachem Quartal
DWN
Finanzen
Finanzen Rheinmetall-Aktie steigt trotz schwachem Quartal
05.05.2026

Die Zahlen fallen schwächer aus als erwartet, doch die Aktie reagiert überraschend robust. Statt Abverkauf setzt Rheinmetall auf eine...

Unicredit greift Commerzbank an: Übernahme rückt näher
DWN
Unternehmen
Unternehmen Unicredit greift Commerzbank an: Übernahme rückt näher
05.05.2026

Unicredit macht Ernst und treibt die Übernahme der Commerzbank mit Tempo voran. Doch Widerstand aus Berlin und Frankfurt könnte den Deal...

Biontech-Aktie: 1.860 Stellen in Gefahr
DWN
Unternehmen
Unternehmen Biontech-Aktie: 1.860 Stellen in Gefahr
05.05.2026

Biontech zieht die Notbremse und fährt Kapazitäten drastisch herunter. Der Sparkurs trifft Standorte weltweit – und bringt Tausende...

Olena Zelenska über den Krieg: Was die Ukraine heute zusammenhält
DWN
Politik
Politik Olena Zelenska über den Krieg: Was die Ukraine heute zusammenhält
05.05.2026

Olena Zelenska steht im Ukraine-Krieg für eine Form von Widerstand, die weit über Politik hinausreicht und psychische Gesundheit,...

KI frisst Google: Warum Unternehmen ihre Sichtbarkeit verlieren - und wie sie das ändern
DWN
Technologie
Technologie KI frisst Google: Warum Unternehmen ihre Sichtbarkeit verlieren - und wie sie das ändern
05.05.2026

Jahrelang investierten deutsche Unternehmen erhebliche Budgets in die Suchmaschinenoptimierung (SEO). Wer bei Google auf Seite eins stand,...

Schnappt sich BYD die Gläserne Manufaktur in Dresden?
DWN
Unternehmen
Unternehmen Schnappt sich BYD die Gläserne Manufaktur in Dresden?
05.05.2026

BYD: Der chinesische E-Auto-Marktführer will nach Deutschland – und hat dabei offenbar ein ehemaliges Volkswagen-Werk im Blick.