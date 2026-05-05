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Teilkrankschreibung gegen hohe Fehlzeiten: Ist die Regelung sinnvoll?

Krank, aber nicht ganz arbeitsunfähig – das soll künftig möglich sein: Im Zuge der neuen Gesundheitsreform hat die Bundesregierung die Teilzeitkrankschreibung beschlossen. Teilarbeitsunfähigkeit: Für wen sie gelten soll – und für wen nicht.