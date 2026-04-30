Wirtschaft

Gesundheitsreform geplant: Arbeitgeber und Gutverdiener vor Mehrkosten

Die Gesundheitsreform soll die gesetzliche Krankenversicherung stabilisieren und verlagert die Lasten stärker auf Gutverdiener, Arbeitgeber und einzelne Branchen. Wer zahlt künftig mehr und welche Folgen hat der Entwurf für Versicherte beim Krankengeld?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
30.04.2026 18:00
Lesezeit: 3 min
Gesundheitsreform geplant: Arbeitgeber und Gutverdiener vor Mehrkosten
Die geplante Gesundheitsreform soll die Finanzierungslücke der gesetzlichen Krankenversicherung schließen und setzt dafür auf höhere Beitragsgrenzen, weniger Erstattungen und neue Einnahmen (Foto: dpa) Foto: Daniel Karmann

Im Folgenden:

  • Warum die Gesundheitsreform Gutverdiener, Arbeitgeber und die Pharmaindustrie stärker belastet.
  • Welche neuen Regeln beim Krankengeld geplant sind und wen sie konkret treffen.
  • Wie eine 40-Milliarden-Euro-Lücke die gesetzliche Krankenversicherung bis 2030 bedroht.

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