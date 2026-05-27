Politik

Antragslose Kindergeldauszahlung: Bundesregierung will Familien beim Kindergeld 2027 entlasten

Die Geburtenrate befindet sich in Deutschland auf einem historischen Tiefstand. Viele können sich Kinder nicht mehr leisten, trotz Eltern- und Kindergeld. Die Regierung will jetzt Familien zumindest beim Kindergeld entlasten, mit einer antragslosen Auszahlung ab 2027. Zeitgleich sind Kürzungen beim Elterngeld im Gespräch.