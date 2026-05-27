Friedensdeal oder Wahlkampfmanöver. Warum die Straße von Hormus zur Gefahr für Trump wird

US-Präsident Donald Trump muss sicherstellen, dass er seine Mehrheit im Repräsentantenhaus und im Senat behält, sonst wird er für den Rest seiner Präsidentschaft zu einer machtlosen Figur. (Foto: dpa/AP | Alex Brandon)

US-Präsident Donald Trump muss sicherstellen, dass er seine Mehrheit im Repräsentantenhaus und im Senat behält, sonst wird er für den Rest seiner Präsidentschaft zu einer machtlosen Figur. (Foto: dpa/AP | Alex Brandon) Foto: Alex Brandon

Trump verspricht einen Friedensvertrag. Und dann doch wieder nicht

Eine Friedenslösung in mehr Etappen als eine Tour de France. So bezeichnen es unsere Kollegen von Børsen. Vielleicht ist eine Vereinbarung zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus zwischen den USA und Iran unterwegs. Am Wochenende fuhren unter anderem drei mit Flüssigerdgas gefüllte Tanker durch die schmale Meerenge auf dem Weg hinaus zu energiehungrigen Kunden. Doch es steht auch fest, dass eine endgültige Vereinbarung zwischen den USA und Iran, mit Israel als gewichtigem Mitspieler, nicht ohne Hindernisse kommt.

Über manches kann man sich vielleicht relativ schnell einigen. Andere und sehr schwere sowie schwierige Punkte muss man liegen lassen. Vor allem, um die Preise für Öl und Gas zu senken, damit dies im Wahlkampf bis zum 3. November, an dem Zwischenwahlen stattfinden, nicht zu einem explosiven Thema für die Republikaner wird. Eine schnelle Rückkehr zum Status quo mit freier Schifffahrt und relativ niedrigeren Preisen für Rohöl, Erdgas und Dünger wie vor dem amerikanisch-israelischen Angriff auf Iran am 28. Februar ist daher zweifelhaft. Doch die Meldungen vom Wochenende deuten darauf hin, dass es geschehen kann.

Außenminister Marco Rubio spricht gegenüber Journalisten davon, dass es "handfeste Themen auf dem Tisch gibt, um die Meerenge zu öffnen". Am Montag sagt Esmaeil Baghaei, der Sprecher des iranischen Außenministeriums, dass man viele Themen geschlossen habe, aber auch, dass dies nicht bedeute, dass "wir kurz davor stehen, eine Vereinbarung unterschreiben zu können". Diese umfasst Reuters zufolge 14 Punkte mit dem Schwerpunkt darauf, dass beide Seiten ihre Blockade der Straße von Hormus aufgeben.

Der Druck liegt auf dem US-Präsidenten Donald Trump und auf seiner Regierung. Es sind nun weniger als sechs Monate bis zu den amerikanischen Zwischenwahlen. Die Republikaner sind dabei, ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus zu verlieren, und es gibt ein steigendes Risiko, im Senat dasselbe Schicksal zu erleiden. Mit einer demokratischen Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses würde Trump in den letzten zwei Jahren seiner zweiten Präsidentschaft zu einer lahmen Ente werden.

Sicherlich deshalb teilte Trump am Wochenende der Welt plötzlich mit, dass nach Verhandlungen mit Iran und mit Pakistan als Vermittler die "endgültigen Aspekte und Details" über eine Vereinbarung "derzeit diskutiert" würden und "so bald wie möglich bekannt gegeben" würden.

Märkte reagieren auf jedes Signal aus Washington und Teheran

"Wow", dachte man zunächst auf dem Energiemarkt und schickte den Preis für Rohöl um 5 bis 6 Prozent nach unten, in Erwartung, dass die Supertanker bald freien Zugang erhalten würden, um vom Arabischen Golf hinaus in die Welt mit ihrer unverzichtbaren Energie zu fahren. Doch am Tag danach machte der amerikanische Präsident, wie so oft zuvor, wieder eine Kehrtwende und ließ die Welt wissen, dass eine endgültige Vereinbarung nicht unmittelbar bevorsteht und dass man weiterhin über sehr viele Details verhandelt. Esmaeil Baghaei machte die USA für die Verzögerung beim Zustandekommen einer Vereinbarung verantwortlich. Er meint, Washington D.C. habe seine Haltung geändert, und das "stört natürlich jedes Gespräch". Baghaei fügte aber auch hinzu, schreibt Reuters, dass die beiden Seiten "bei vielen Fragen zu Schlussfolgerungen gekommen sind".

Was wissen wir also? Wir wissen, dass der Marktoptimismus weiterhin lebt, getragen von einem veränderten Rückgang des Ölpreises und allgemein steigenden Aktienkursen auf den Märkten. Wir wissen auch, dass Präsident Trump seinen Verhandlern am Sonntag sagte, sie sollten sich nicht kopfüber in eine Vereinbarung stürzen. Der Präsident sagt der Welt, dass es eine solide und tragfähige Vereinbarung sein müsse. Aus der indischen Hauptstadt Neu-Delhi sagt Außenminister Marco Rubio, der über das Wochenende hinweg einen relativ positiven Ton beibehalten hat, dass die Diplomatie alle möglichen Chancen erhalten müsse, bevor die USA andere "Alternativen" ausloten.

Doch aus dem Wissen, das vor allem über anonyme Quellen in der Regierung an die Öffentlichkeit gesickert ist, wissen wir auch, dass es keine Anzeichen dafür gibt, dass die ganz entscheidenden Fragen, die die USA in den Krieg geführt haben, gelöst sind. Iran will offenbar sein Atomprogramm nicht aufgeben. Nach heftigem Druck von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu begann Trump den Krieg gegen Iran, um zwei Bedrohungen zu beseitigen. Zum einen das Programm mit Langstreckenraketen, die irgendwann auch Städte in den USA erreichen könnten. Zum anderen, um das hoch angereicherte Uran zu entfernen. Iran wird so eingeschätzt, dass es über ausreichend hoch angereichertes Uran verfügt, um relativ schnell etwa zehn nukleare Waffen herstellen zu können. Trotz massiver Luftangriffe auf angeblich 13.000 Ziele sind die beiden Bedrohungen nicht beseitigt.

Irans wirtschaftliche Waffe zwingt auch Deutschland zur Risikorechnung

Und dann hat der Krieg Iran eine wirtschaftliche Waffe geschenkt. Die Schließung der Straße von Hormus, die eine Zwangsjacke für die globale Wirtschaft ist. Ob ein Friedensvertrag und eine Vereinbarung bedeuten, dass künftig Zoll oder Abgaben für die Fahrt durch die Meerenge gezahlt werden müssen, weiß niemand. Es wäre ein Bruch aller internationalen Seefahrtsregeln, doch während des Konflikts hat Trump diese Möglichkeit eröffnet, unter der Voraussetzung, dass der Präsident einen Teil des wirtschaftlichen Gewinns erhalten kann. Dies muss, wenn möglich, als ein noch größerer Bruch der Regeln über freie Schifffahrt bewertet werden.

Und was die Bilanz von Trumps möglicher Vereinbarung mit Iran ist, bleibt ebenfalls ungewiss. Am Sonntag schreibt der Präsident auf Truth Social, der frühere Präsident Barack Obama habe rund 1,46 Milliarden Euro an Iran zurückgeschickt, die Iran für Waffen bezahlt hatte, die es nie erhielt. Und das werde er nie tun. Laut Trump gab Obama "einen massiven Betrag in bar und öffnete einen klaren Weg dafür, dass sie Atomwaffen bekommen können. Unser Handel ist das genaue Gegenteil". Weiterlesen Pipeline-Debatte im Energiemarkt: Warum die Straße von Hormus entscheidend bleibt

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Doch das Problem für Trump und für die USA besteht darin, dass es keine Vereinbarung gibt. In dem Ergebnisraum, in dem eine Vereinbarung enden kann, besteht eine Lösung darin, dass Teheran seine Pläne aufgibt, Schiffe, die durch die Straße von Hormus zwischen Iran und Oman fahren müssen, Zoll zahlen zu lassen. Das würde an den Finanzmärkten mit Begeisterung aufgenommen werden. Doch als Hintergrund berichten amerikanische Regierungsbeamte der New York Times, dass man nicht wisse, was Iran akzeptieren könne, wenn es um Uran und Raketen gehe. Es könne aber im Prinzip ein Dealbreaker sein, der die Verhandlungen zu jedem Zeitpunkt zum Zusammenbruch bringen kann.

Für Deutschland hat die Straße von Hormus eine unmittelbare Bedeutung, auch wenn deutsche Unternehmen Öl und Gas nicht ausschließlich aus der Region beziehen. Steigende Energiepreise treffen Industrie, Chemie, Logistik und Verbraucherpreise direkt, während höhere Transportkosten globale Lieferketten zusätzlich belasten. Für die exportorientierte deutsche Wirtschaft wäre eine dauerhafte Blockade oder eine Abgabenpflicht in der Meerenge daher mehr als ein regionaler Konflikt. Sie wäre ein Kosten- und Inflationsrisiko mit politischer Sprengkraft in Europa.

Die Straße von Hormus bleibt der Hebel, mit dem Iran den Druck auf Washington, die Finanzmärkte und die Weltwirtschaft erhöhen kann. Trump kann sinkende Ölpreise politisch dringend brauchen, doch ohne eine Lösung bei Uran, Raketen und freier Schifffahrt bleibt jeder angekündigte Friedensvertrag fragil. Für Deutschland bedeutet das, dass Energieversorgung, Industriepreise und geopolitische Abhängigkeiten erneut eng miteinander verbunden sind.