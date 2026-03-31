Politik

Ost-West-Pipeline gewinnt an Bedeutung: Saudi-Arabien umgeht Straße von Hormus

Saudi-Arabien erhöht mit der Ost-West-Pipeline seine Exportkapazität und umgeht damit gezielt die Straße von Hormus als geopolitisches Risiko für den Ölmarkt. Welche Auswirkungen hat diese Strategie auf die globale Versorgungssicherheit und die Stabilität der Ölpreise?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
31.03.2026 14:03
Lesezeit: 2 min
Ost-West-Pipeline gewinnt an Bedeutung: Saudi-Arabien umgeht Straße von Hormus
Die Ost-West-Pipeline Saudi-Arabiens erreicht Rekordkapazität und stärkt die Ölversorgung, indem sie die Risiken der Straße von Hormus gezielt umgeht (Foto: iStock.com, EyeEm Mobile GmbH) Foto: EyeEm Mobile GmbH

Im Folgenden:

  • Warum Saudi-Arabien seine Ost-West-Pipeline gezielt auf Rekordkapazität ausbaut.
  • Wie die Umgehung der Straße von Hormus die globalen Ölpreise beeinflusst.
  • Weshalb Deutschlands Energieversorgung trotz saudischer Exportflexibilität weiter gefährdet bleibt.

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