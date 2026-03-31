Politik

Ost-West-Pipeline gewinnt an Bedeutung: Saudi-Arabien umgeht Straße von Hormus

Saudi-Arabien erhöht mit der Ost-West-Pipeline seine Exportkapazität und umgeht damit gezielt die Straße von Hormus als geopolitisches Risiko für den Ölmarkt. Welche Auswirkungen hat diese Strategie auf die globale Versorgungssicherheit und die Stabilität der Ölpreise?