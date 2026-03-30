Politik

Nach dem Bürgerkrieg: Bund plant massive Rückführung syrischer Staatsbürger

Nach dem Ende des Bürgerkriegs steht eine Zäsur in der Migrationspolitik bevor: Ein Gipfel im Kanzleramt hat das Ziel formuliert, rund 80 Prozent der über 900.000 in Deutschland lebenden Syrer zur Rückkehr zu bewegen. Das Vorhaben markiert eine drastische Wende und wirft komplexe Fragen zur praktischen Umsetzung und Stabilität in der Heimatregion auf.