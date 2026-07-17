Wirtschaft

Eurozone: Inflation geht auf 2,8 Prozent zurück

Die Inflation in der Eurozone hat sich im Juni wie erwartet abgeschwächt. Die Verbraucherpreise stiegen im Jahresvergleich um 2,8 Prozent und damit weniger stark als im Mai. Für die Europäische Zentralbank bleibt die Lage dennoch heikel, denn die Folgen des Iran-Kriegs wirken weiter auf Energiepreise und Zinserwartungen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
17.07.2026 11:38
Lesezeit: 1 min
Eurozone: Inflation geht auf 2,8 Prozent zurück
Die Inflation in der Eurozone sinkt im Juni auf 2,8 Prozent. Erfahren Sie, warum die EZB die Zinsen dennoch weiter im Blick behalten dürfte (Foto: dpa). Foto: Sebastian Kahnert

Im Folgenden:

  • Warum die EZB trotz sinkender Inflation im Euroraum weitere Zinsschritte erwägt.
  • Wie sich der nachlassende Preisdruck bei Energie auf die europäische Inflation auswirkt.
  • Welche Rolle die sinkende Kerninflationsrate für die kommenden EZB-Entscheidungen spielt.

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