Wirtschaft

Eurozone: Inflation geht auf 2,8 Prozent zurück

Die Inflation in der Eurozone hat sich im Juni wie erwartet abgeschwächt. Die Verbraucherpreise stiegen im Jahresvergleich um 2,8 Prozent und damit weniger stark als im Mai. Für die Europäische Zentralbank bleibt die Lage dennoch heikel, denn die Folgen des Iran-Kriegs wirken weiter auf Energiepreise und Zinserwartungen.