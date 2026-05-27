Wirtschaft

Tech-Börsengänge mit Rekordwerten lassen Experten zweifeln

SpaceX, OpenAI und Anthropic könnten mit ihren Tech-Börsengängen neue Rekordbewertungen erreichen. Experten warnen jedoch vor Hype, schwacher Ertragsbasis und überzogenen Erwartungen.
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Signe Duedahl Nørgaard, Børsen, Caroline Froulund, Børsen
27.05.2026 13:01
Lesezeit: 5 min
Tech-Börsengänge mit Rekordwerten lassen Experten zweifeln
Elon Musk steht mit SpaceX vor einem Börsengang, der die Maßstäbe für Tech-Bewertungen neu setzen könnte. (Foto: dpa/AP | Julia Demaree Nikhinson) Foto: Julia Demaree Nikhinson

Im Folgenden:

  • Warum die Tech-Börsengänge Anleger vor neue Bewertungsrisiken stellen.
  • Welche Rolle Hype bei SpaceX, OpenAI und Anthropic spielt.
  • Wie OpenAI trotz Millionen Nutzern um Gewinne ringt.

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