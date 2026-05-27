Unternehmen

KI-Einführung: Erfolg entscheidet sich im Mindset, nicht im Code

Bei der Implementierung von KI denken viele zunächst an die technischen und datenschutzrechtlichen Komponenten. Doch der eigentliche Erfolgsfaktor liegt häufig an anderer Stelle: Was passiert mit den Menschen, den Werten und der Art der Zusammenarbeit? Denn die Einführung von KI verändert nicht nur die sichtbaren organisatorischen Strukturen, sondern greift tief in die Unternehmenskultur ein.
Autor
Lisa Stürznickel
27.05.2026 12:11
Lesezeit: 3 min
KI-Einführung: Erfolg entscheidet sich im Mindset, nicht im Code
36 Prozent der deutschen Unternehmen nutzen bereits KI. Wie gelingt die Einführung? Erfahren Sie, warum Mindset und Unternehmenskultur wichtiger sind als Technik (iStoch/ cyano66). Foto: cyano66

Im Folgenden:

  • Wie sich KI auf die Unternehmenskultur auswirken kann
  • Welche Hürden bei der Einführung von KI auftreten können
  • Was Sie bei dem Rollout von KI beachten müssen

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