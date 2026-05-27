Unternehmen

KI-Einführung: Erfolg entscheidet sich im Mindset, nicht im Code

Bei der Implementierung von KI denken viele zunächst an die technischen und datenschutzrechtlichen Komponenten. Doch der eigentliche Erfolgsfaktor liegt häufig an anderer Stelle: Was passiert mit den Menschen, den Werten und der Art der Zusammenarbeit? Denn die Einführung von KI verändert nicht nur die sichtbaren organisatorischen Strukturen, sondern greift tief in die Unternehmenskultur ein.