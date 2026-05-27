Politik

Antragsloses Kindergeld aber weniger Elterngeld? Wie die Regierung für mehr Kinder sorgen will

Die Geburtenrate befindet sich parallel zur Wirtschaftskrise auf einem historischen Tiefstand. Kinder rücken plötzlich in den Fokus der Regierenden: Das Kindergeld soll ab 2027 unbürokratisch ausgezahlt werden, auch ins Ausland. Gleichzeitig wird über eine Kürzung beim Elterngeld nachgedacht. Sieht so eine gute Familienpolitik aus?