Wirtschaft

BASF-Aktie: Mega-Werk in China eröffnet – Wachstumschance oder riskante Wette?

Der Chemieriese BASF setzt voll auf Expansion: Mit der offiziellen Eröffnung des neuen Verbundstandorts in Zhanjiang nimmt der weltgrößte Chemiekonzern sein bisher größtes Investitionsprojekt in China in Betrieb. Während die Konzernführung auf massives Wachstum im wichtigsten Absatzmarkt der Welt setzt, warnen Kritiker vor einer zu starken Abhängigkeit von Peking.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
25.03.2026 13:32
Lesezeit: 1 min
BASF-Aktie: Mega-Werk in China eröffnet – Wachstumschance oder riskante Wette?
BASF eröffnet seinen größten Verbundstandort in Zhanjiang – ein 8,7-Milliarden-Projekt mit Wachstumspotenzial, aber auch erheblichen geopolitischen Risiken (Foto: dpa).

Im Folgenden:

  • Warum BASF 8,7 Milliarden Euro in sein bisher größtes Einzelprojekt investiert.
  • Welche geopolitischen Risiken das neue Mega-Werk in Zhanjiang für BASF birgt.
  • Wie stark BASF künftig vom chinesischen Chemie-Markt abhängig sein wird.

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